شاهد.. توقف رحلة بسبب زوجين أثاروا الشغب على متن طائرة بريطانية

أثاروا الشغب على متن الطائرة

آثار زوجان بريطانيان الشغب على متن طائرة في بريطانيا كانت تستعد للطيران من مدينة إلى آخرى في نفس الدولة، وهي رحلات يقوم بها المواطنين بالتزامن مع عيد الشكر في بريطانيا في الوقت الحالي و يتبادل المواطنين الزيارات والتجمعات .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن رجل وزوجته أثاروا الشغب على متن طائرة في بريطانيا، وذلك بسبب رفضهم دفع رسوم الوزن الزائد في حقائبهم، وفروا من المطار إلى الطائرة ورفضوا دفع الرسوم .



وجلس الرجل وزوجته في الطائرة وخالفوا القواعد والقوانين ، فقام طاقم الطائرة بتوجيه تحذير لهم إذا لم يخرجوا من الطائرة سيقومون بتعطيل الرحلة، ولكن لم يلتفت الزوجين ورفضوا الخروج من الطائرة .



وبسبب تجاهل الزوجان لتحذيرات طاقم الطائرة، تدخلت قوات الشرطة في المطار لإخراج الزوجين ومعاقبتهم وذلك بعد أن طالبهم الركاب بالمغادرة سريعا لأنهم يقومون بتعطيل ميعاد رحلة الطيران .

جدير بالذكر ان ركاب الطائرة قاموا بإلتقاط مقاطع فيديو لشغب هؤلاء الزوجين والنقاش الذي دار بينهم وبين الركاب وانتهى بطلب الشرطة لإخراجهم، ومن ثم تبين أن الزوجين تعرضوا لحظر طيران في كل المطارات بسبب ما قاموا به من شغب .