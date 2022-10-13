قتل وطهي وأكل.. زوجان ينهيان حياة سيدتين من أجل شبابهما في الهند

تؤمن بعض القبائل بـ أفكار ومعتقدات غريبة للغاية، فمن أجل الحفاظ على الشباب قام زوجان من قبائل أكلي لحوم البشر بقتل امرأتين ثم أكل لحمهما.

يُزعم أن بهاغافال وليلى سينج قطعا ضحيتيهما وطهوهما كجزء من طقوس مرضية اعتقدا أنها ستحافظ على شبابهما، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

تم القبض على الزوجين ، من ولاية كيرالا بـ الهند ، ورجل آخر يدعى رشيد الملقب محمد شافي، الذي يُزعم أنه العقل المدبر لعمليات القتل.

وأوضحت الشرطة أنه ضحى الثلاثي بامرأتين في الخمسينيات من العمر باسم الخرافة والسحر الأسود، ويعتقد الزوجان أيضًا أن قتل المرأتين سيساعد على تحسين وضعهما المالي ، حسبما ورد.

فُقدت الضحية الأولى في يونيو ، فيما اختفت الثانية في سبتمبر، اكتشف رجال الشرطة أجزاء من جسد الإمرأتين في منزل الزوجين هذا الأسبوع.

شافي قال للزوج والزوجة إن تناول البقايا المطبوخة من شأنه أن يساعدهما في الحفاظ على شبابهما، وتزعم الشرطة أن شافي 'أقنع' الزوجين بتنفيذ عمليتي القتل.

وقال مفوض شرطة مدينة كوتشي سي إتش ناجاراجو: "لقد انتشلنا جميع أجزاء جثتي المرأتين اللتين قتلتا"، وتم انتشال أجزاء من جثة إحدى الضحايا من ثلاث حفر حيث تم دفنها.

تم القبض على المتهمين ولا يزال الثلاثي محتجزًا حتى 26 أكتوبر ، حيث سيمثلون أمام المحكمة.