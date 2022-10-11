طوله لا يصدق.. العثور على أضخم ثعبان في العالم بدومينيكا

تمكنت ناشطة على تطبيق "تيك توك" TikToker من التقاط اللحظة المذهلة التي تم فيها إخراج أكبر ثعبان في العالم من الغابة المطيرة بواسطة حفار في دومينيكا، مما ترك المشاهدين مذهولين.

نظرًا لأن طول الزواحف لا يقل عن 10 أقدام ، تُظهر اللقطات الثعبان وهو يتم رفعه بين مخالب الحفار على ارتفاع شاهق، وما زالت أجزء منه تلامس الأرض.



عندما تم سحب الثعبان، كان لا يزال على قيد الحياة، حيث يمكن رؤيته يتحرك في مخالب الحفار، وقد صدم مكتشفو الثعبان من حجمه الهائل والضخم الذي لم يُر من قبل.

وكان العمال قاموا بهذا الاكتشاف الضخم أثناء تطهير جزء من غابة دومينيكا المطيرة، ومنذ أن تمت مشاركة الفيديو عبر حساب TikTokerfakrulazwa، سرعان ما انتشر بسرعة وأصبح لديه الآن 81.5 مليون مشاهدة.

وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية الحفار الذي يلتقط الثعبان من زاوية أخرى ثم يظهر رجال الإنقاذ الذين يكافحون لتجميع المخلوق الضخم في صندوق السيارة.

ونظرًا للحجم الهائل للمخلوق، يتطلب الأمر جهدًا من ثلاثة رجال لمحاولة تحريك الثعبان، ويبدو أنهم كانوا يكافحون من أجل الحصول على كل الأفعى هناك بشكل صحيح.

في حين أن نوع الثعبان لم يتم ذكره بالتفصيل في مقاطع الفيديو، إلا أن جزر الكاريبي هي موطن لنوع الأفعى القاتل، فقد تنتمي أكبر الثعابين في العالم إلى عائلات الثعبان والبوا، وفقًا لمتحف التاريخ الطبيعي، تعتمد العائلة الأكبر على ما إذا كنت تقيس هذه الزواحف بالوزن أو الطول.