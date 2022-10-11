عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طوله لا يصدق.. العثور على أضخم ثعبان في العالم بدومينيكا

صدى البلد

تمكنت ناشطة على تطبيق "تيك توك" TikToker من التقاط اللحظة المذهلة التي تم فيها إخراج أكبر ثعبان في العالم من الغابة المطيرة بواسطة حفار في دومينيكا، مما ترك المشاهدين مذهولين.

نظرًا لأن طول الزواحف لا يقل عن 10 أقدام ، تُظهر اللقطات الثعبان وهو يتم رفعه بين مخالب الحفار على ارتفاع شاهق، وما زالت أجزء منه تلامس الأرض.

txt

انتهى بانفصال.. عروس أمريكية تنتقم من أهل زوجها في حفل زفافها

txt

منافسة تنتهي بالموت.. تغلبت عليه في كرة السلة فأطلق 5 رصاصات نحوها


عندما تم سحب الثعبان، كان لا يزال على قيد الحياة، حيث يمكن رؤيته يتحرك في مخالب الحفار، وقد صدم مكتشفو الثعبان من حجمه الهائل والضخم الذي لم يُر من قبل.

وكان العمال قاموا بهذا الاكتشاف الضخم أثناء تطهير جزء من غابة دومينيكا المطيرة، ومنذ أن تمت مشاركة الفيديو عبر حساب TikTokerfakrulazwa، سرعان ما انتشر بسرعة وأصبح لديه الآن 81.5 مليون مشاهدة.

وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية الحفار الذي يلتقط الثعبان من زاوية أخرى ثم يظهر رجال الإنقاذ الذين يكافحون لتجميع المخلوق الضخم في صندوق السيارة.

txt

مصيرهم الإعدام.. عصابة من الديك الرومي تتهجم على رجل بشراسة في بريطانيا

txt

أماسيا.. علماء: العالم على موعد مع ظهور قارة جديدة.. تفاصيل

ونظرًا للحجم الهائل للمخلوق، يتطلب الأمر جهدًا من ثلاثة رجال لمحاولة تحريك الثعبان، ويبدو أنهم كانوا يكافحون من أجل الحصول على كل الأفعى هناك بشكل صحيح.

في حين أن نوع الثعبان لم يتم ذكره بالتفصيل في مقاطع الفيديو، إلا أن جزر الكاريبي هي موطن لنوع الأفعى القاتل، فقد تنتمي أكبر الثعابين في العالم إلى عائلات الثعبان والبوا، وفقًا لمتحف التاريخ الطبيعي، تعتمد العائلة الأكبر على ما إذا كنت تقيس هذه الزواحف بالوزن أو الطول.

ثعبان العالم الغابة تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

أهم حاجة الضمان.. ميكاب ارتست تثير الجدل بعد تغيير ملامح عروسة| شاهد

موضوعات متعلقة

انتهى بانفصال.. عروس أمريكية تنتقم من أهل زوجها في حفل زفافها

منافسة تنتهي بالموت.. تغلبت عليه في كرة السلة فأطلق 5 رصاصات نحوها

مصيرهم الإعدام.. عصابة من الديك الرومي تتهجم على رجل بشراسة في بريطانيا

أماسيا.. علماء: العالم على موعد مع ظهور قارة جديدة.. تفاصيل

في اليوم العالمي لـ الصحة النفسية.. 5 خطوات تخلصك من التوتر

يحتفل به جوجل.. من هو مصطفى العبادي؟

شاب يسخر من إنسان الغاب فكان مصيره مؤلما|فيديو

رمادي .. صورة طبق فراولة تثير الجدل بـ لونها

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلن موعد إنتهاء أزمة كهربا والمشاركة في مباريات الأهلي

بنزيما على رأس التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام شاختار في دوري الأبطال

الجمارك الكويتية تحبط محاولة تهريب 5 قطع ماريجوانا مخدرة بكراسات تلوين للأطفال

أحمد شوبير يكشف عن سبب فشل انتقال ثنائي الأهلي إلى فيوتشر

التصدي للتعديات على الأراضي بالمحافظات.. أبرز أخبار الزراعة هذا الأسبوع

عنف وقمع وإضرابات بالقطاعات الحيوية.. ماذا تفعل إيران بالأكراد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور نجوم الطرب.. 15 صورة من الساعات الأولى لانتخابات نقيب المهن الموسيقية

فيديو.. محمود الليثي في حراسة البودي جاردات خلال انتخابات نقابة المهن الموسيقية

شاهد.. وصول جواهر للإدلاء بصوتها في انتخابات الموسيقيين

انتخابات الموسيقيين.. سوما تدعم زوجها مصطفى حلمي في التصويت على مقعد النقيب

فيديو

وصفته بـ«العندليب».. حكاية شاب رفضت شيرين عبد الوهاب إظهاره فى صاحبة السعادة

وفاء عامر: أنا وغادة عبدالرازق لسنا صديقتين وسمية الخشاب أساءت لي

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ