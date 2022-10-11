عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصيرهم الإعدام.. عصابة من الديك الرومي تتهجم على رجل بشراسة في بريطانيا

صدى البلد

تعرض رجل لهجوم شرس من قبل عصابة من الديك الرومي، مما أدى إلى إصابة الضحية المؤسفة بكسر في الفخذين، وقرر إعدام الديوك الرومية.

وقع الهجوم في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، عندما طلبت مساعدة من شرطة الخيالة الكندية الملكية للتحقق من صحة الرجل في منزل في سيليستا.

txt

أماسيا.. علماء: العالم على موعد مع ظهور قارة جديدة.. تفاصيل

txt

في اليوم العالمي لـ الصحة النفسية.. 5 خطوات تخلصك من التوتر

عندما وصلت الشرطة إلى العنوان، عثر رجال الشرطة على رجل مصاب إصابات شديدة بعد أن تمت مهاجمته من قبل عصابة من الديك الرومي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

سرعان ما تم العثور على الرجل قد تعرض للهجوم من قبل عصابة من الديوك الرومية التي كانت برفقة ديك، حيث تركوا الضحية في حالة يرثى لها.

بحلول الوقت الذي وصلت فيه السلطات إلى مكان الحادث، كان الضحية قد تلقى بالفعل عناية طبية مع إصاباته بما في ذلك كسر في الوركين وإصبع مكسور والعديد من الجروح.

txt

يحتفل به جوجل.. من هو مصطفى العبادي؟

txt

شاب يسخر من إنسان الغاب فكان مصيره مؤلما|فيديو

في تطور ربما لم يكن الكثيرون يتوقعونه، صرحت الأجهزة الأمنية بأن الطيور المعنية كان من المقرر أن تتلقى عقوبة الإعدام على جرائمها، فقد يبدو أن الحيوانات أو الطيور ليست مشكلة عندما يتعلق الأمر بالعدالة.

وفي مأساة مماثلة، قتل طفلان صغيران على يد ثيران بينما تُركت الأم في حالة حرجة بعد تعرضها لإصابات مروعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الأول على دفعته.. رحيل طبيب شاب بالمنوفية قبل اختيار تخصصه بأسبوع

في صفقة انتقال حر.. فرج عامر: الأهلي يضم لاعبا مميزا من الترسانة

موضوعات متعلقة

أماسيا.. علماء: العالم على موعد مع ظهور قارة جديدة.. تفاصيل

في اليوم العالمي لـ الصحة النفسية.. 5 خطوات تخلصك من التوتر

يحتفل به جوجل.. من هو مصطفى العبادي؟

شاب يسخر من إنسان الغاب فكان مصيره مؤلما|فيديو

رمادي .. صورة طبق فراولة تثير الجدل بـ لونها

أبحاث: النساء يعانين من الألم 180 يوما في السنة

ميجان ميركل تحرج الملك تشارلز.. تفاصيل

طعن و رصاصتين في الرأس.. طفل ينجو بإعجوبة من القتل في الحضانة

ترشيحاتنا

قطع المياه 12 ساعة ببعض مناطق 15 مايو..تفاصيل ومواعيد

نائب رئيس البرلمان اللبناني يسلم عون ملف ترسيم الحدود البحرية

نفوق حيوانات وهجرة عائلات.. ماذا فعل الجفاف فى أرض العراق وشعبه؟

سقوط أمطار خفيفة في عدة مناطق بالإسكندرية .. صور

وزير البيئة العراقي: نخسر 10 مليارات دينار يوميا بسبب المناخ

بأعلى المواصفات.. تكنو تطلق هاتف Tecno Pova 4 في الأسواق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. شاهيناز تثير الجدل من جديد بهذه الإطلالة| شاهد

هتلاقيه في مطبخ جدتك.. كيف تربح نصف مليون جنيه من الهون النحاس؟

سالي عبد السلام بصورة جديدة من شهر العسل| شاهد

ضرب وشد شعر.. معركة عنيفة بين النساء داخل جيم.. شاهد

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ