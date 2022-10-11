مصيرهم الإعدام.. عصابة من الديك الرومي تتهجم على رجل بشراسة في بريطانيا

تعرض رجل لهجوم شرس من قبل عصابة من الديك الرومي، مما أدى إلى إصابة الضحية المؤسفة بكسر في الفخذين، وقرر إعدام الديوك الرومية.

وقع الهجوم في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، عندما طلبت مساعدة من شرطة الخيالة الكندية الملكية للتحقق من صحة الرجل في منزل في سيليستا.

عندما وصلت الشرطة إلى العنوان، عثر رجال الشرطة على رجل مصاب إصابات شديدة بعد أن تمت مهاجمته من قبل عصابة من الديك الرومي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

سرعان ما تم العثور على الرجل قد تعرض للهجوم من قبل عصابة من الديوك الرومية التي كانت برفقة ديك، حيث تركوا الضحية في حالة يرثى لها.

بحلول الوقت الذي وصلت فيه السلطات إلى مكان الحادث، كان الضحية قد تلقى بالفعل عناية طبية مع إصاباته بما في ذلك كسر في الوركين وإصبع مكسور والعديد من الجروح.

في تطور ربما لم يكن الكثيرون يتوقعونه، صرحت الأجهزة الأمنية بأن الطيور المعنية كان من المقرر أن تتلقى عقوبة الإعدام على جرائمها، فقد يبدو أن الحيوانات أو الطيور ليست مشكلة عندما يتعلق الأمر بالعدالة.

وفي مأساة مماثلة، قتل طفلان صغيران على يد ثيران بينما تُركت الأم في حالة حرجة بعد تعرضها لإصابات مروعة.