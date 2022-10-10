أماسيا.. علماء: العالم على موعد مع ظهور قارة جديدة.. تفاصيل

يتوقع العلماء أن ينتهي الانخفاض المستمر في حجم المحيط الهادئ بتشكيل قارة عظمى جديدة تسمى أماسيا، فيما يقول الخبراء في أستراليا إن المحيط الهادئ ينغلق ببطء على نفسه ويقل حجمه بحوالي 1 بوصة.

وقال العلماء إن هذا لن يحدث في أي وقت في المستقبل القريب، إلا أنه يعتقد أنه سيحدث، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ووضعت الحسابات تشكيل شبه القارة الجديدة في 200 أو 300 مليون سنة حيث ستتشكل كتل اليابسة على الأرض مع الأمريكتين وآسيا التي ستصطدم لتكوين أماسيا.

من خلال استخدام محاكاة الكمبيوتر العملاق، استخدم العلماء في جامعة كيرتن في بيرث بأستراليا عمليات محاكاة الحواسيب العملاقة التي قادتهم إلى تنبؤاتهم.

وكتبوا في مجلة National Science Review ، قالوا: "يُعتقد أن القارات الفائقة المعروفة على الأرض قد تشكلت بطرق مختلفة إلى حد كبير ، حيث كان هناك عضوان من الانطوائيين والانبساطين".

وأضافوا:"الأول ينطوي على إغلاق المحيطات الداخلية التي تشكلت أثناء تفكك القارة العظمى السابقة ، في حين أن الأخير ينطوي على إغلاق المحيط الخارجي السابق".

وأكملوا:"ومع ذلك ليس من الواضح ما الذي تسبب في مثل هذا السلوك المتشعب لدورات القارة العملاقة التي تضمنت تفاعلًا من الدرجة الأولى بين الصفائح التكتونية المندسة والعباءة.



وكانت أقدم قارة عملاقة معروفة في العالم "نونا" تجتمعت منذ حوالي 1.8 مليار سنة ، ويقول تشوان هوانغ ، من مجموعة أبحاث ديناميكيات الأرض في كيرتن ، إن القارة العملاقة من المقرر أن تتشكل في بضع مئات من ملايين السنين.

وعلى مدى المليوني سنة الماضية ، اصطدمت قارات الأرض معًا لتشكل قارة عظمى كل 600 مليون سنة ، تُعرف بدورة القارة العظمى، وهذا يعني أنه من المقرر أن تجتمع القارات الحالية مرة أخرى في غضون بضع مئات من ملايين السنين.'

وأوضح الخبراء السبب وراء اختيار اسم أماسيا'هو اعتبارها القارة العملاقة التالية في العالم.