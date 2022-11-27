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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رياض الخولي: لولا جمال عبد الناصر مكنتش اتعلمت

صدى البلد

قال الفنان رياض الخولي إنه ناصري حتى النخاع، موضحا أنه لولا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر "مكنتش اتعلمت"، لأنه خلق حالة من التنوير في الستينات وكان يتوسم في الشباب المسرحي.


 

وأشار رياض الخولي إلى أنه نشأ في شبرا وتلقى تعليمه في مدارس حكومية وفر لها عبد الناصر كل سبل المعرفة الممكنة، موضحا أنه كان يهتم بالطبقة المتوسطة وأبنائها وكانت هذه مرحلة خصبة أنتجت كل المواهب التي بني عليها الفن.


 


 

كشف الفنان رياض الخولي سبب اختفائه وقلة ظهوره في وسائل الإعلام وذلك في ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ السينمائي الدوليللمسرح الشبابي مساء اليوم.


 

وقال رياض الخولي إنه لم يظهر في الإعلام منذ عشرين عاما سوى مع الفنانة إسعاد يونس، موضحا سبب هذه القطيعة بأنه شخص متابعجيد لما يحدث مع زملائه في البرامج ولا يريد أن يصبح تريند مثلما حدث مع علاء مرسي.


 

وأوضح رياض الخولي أنه لا يعترف بحديث الفنان عن نفسه وأعماله لأن هذه مهمة النقاد، لكنه يقوم بدوره ويترك الحكم للجمهور.


 

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اختار مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، فى دورته السابعة، الفنان القدير رياض الخولى  لتكريمه، عن مجمل أعماله وأدوارهالمميزة بين المسرح والتلفزيون والسينما، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان المقام في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، في مدينة شرمالشيخ، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

رياض الخولى اسعاد يونس شرم الشيخ جمال عبد الناصر طيور الظلام

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