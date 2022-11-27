27 ديسمبر .. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ " أحداث الاتحادية "

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم احمد عبد الرازق جمعه في القضية المعروفة بـ “أحداث الإتحادية” والتي حكم فيها بوقت سابق علي عدد من المتهمين علي رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك لجلسة 27 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت المحكمة قد سبق وأصدرت حكما غيابيا على المتهم في شهر مايو الماضي في القضية رقم 5976 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 7278 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظف عمومي أثناء وبسبب تأدية عمله.

النيابة العامة

وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم وأخرين تم الحكم عليهم في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي هو المسئول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدي غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.