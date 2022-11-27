المشدد 3 سنوات لمتهم في أحداث إقتحام مشيخة الازهر

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمعاقبة المتهم محمد نادي عبد الحكيم احمد مسلم المشدد لمده ثلاث سنوات ووضعه تحت مراقبه الشرطه ثلاث سنوات آخرين تبدأ من انتهاء مدة العقوبة وذلك في إعادة إجراءات محاكمته بالقضيه المعروفة إعلامياً بـ " أحداث إقتحام مشيخة الازهر ".

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة فى القضية رقم 7792 لسنة 2013 جنايات الجمالية، وأسندت لهم ارتكاب جرائم التجمهر بالمخالفة للقانون، والانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام القانون والدستور، وقطع الطريق أمام المارة، وتعطيل وسائل النقل العامة، والقيام بأعمال بلطجة، والتعدى على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم، وإعاقة حركة المرور، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدًا.