الملكية الفكرية وتقديم براءات الاختراع.. ورشة عمل في جامعة عين شمس غدًا

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس، ورشة عمل توعوية، عن الملكية الفكرية، غدا الثلاثاء 29 نوفمبر؛ وذلك في إطار اهتمام الجامعة بنشر التوعية المتعلقة بالحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني، وتشمل براءات الاختراع، وذلك تحت رعاية رئيسها الدكتور محمود المتيني، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتستضيف ورشة العمل، الدكتور عمرو الدقاق خبير الملكية الفكرية وأحد وكلاء براءات الاختراعات بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولدى الدكتور عمرو الدقاق، خبرة كبيرة في تقديم براءات الاختراع في دول مختلفة، متضمنة: “مصر، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية”.

تخرج الدكتور عمرو من جامعة الأسكندرية وحصل علي درجة الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية من جامعة إلينوي في شيكاغو. استمر بعدها في اجراء الأبحاث بمعهد ستوارز للبحوث الطبية. عمل ايضا كعضو هيئة تدريس وباحث بالجامعة الأمريكية الوطنية ثم المركز الطبي لجامعة كانسس. ونشر العديد من الأبحاث العلمية في مجلات علمية مرموقة مثل Cell، وNature Cell Biology.

ينظم ورشة العمل الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد البحيري المدير التنفيذى لمركز الأبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس.

تتناول ورشة العمل محاضرة عن الملكية الفكرية، ورشة عمل عن تقديم براءات الاختراع الدولية، وعيادات استشارية عن الملكية الفكرية. تقدم العيادات الاستشارية الإرشاد والمشورة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد الراغبين بإنشاء مشاريع قائمة على الابتكار، للمساهمة في تسجيل حقوق الملكية الفكرية واستخدامها والانتفاع بها.

للتسجيل لحضور ورشة العمل وعيادة الملكية الفكرية، نرجوا زيارة الموقع التالي https://forms.office.com/r/n2DeVPbX7x