عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الملكية الفكرية وتقديم براءات الاختراع.. ورشة عمل في جامعة عين شمس غدًا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس، ورشة عمل توعوية، عن الملكية الفكرية، غدا الثلاثاء 29 نوفمبر؛ وذلك في إطار اهتمام الجامعة بنشر التوعية المتعلقة بالحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني، وتشمل براءات الاختراع، وذلك تحت رعاية رئيسها الدكتور محمود المتيني، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

txt

جامعة عين شمس تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية

txt

نائب رئيس جامعة عين شمس : العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب تسير بسلاسة

وتستضيف ورشة العمل، الدكتور عمرو الدقاق خبير الملكية الفكرية وأحد وكلاء براءات الاختراعات بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولدى الدكتور عمرو الدقاق، خبرة كبيرة في تقديم براءات الاختراع في دول مختلفة، متضمنة: “مصر، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية”.

تخرج الدكتور عمرو من جامعة الأسكندرية وحصل علي درجة الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية من جامعة إلينوي في شيكاغو. استمر بعدها في اجراء الأبحاث بمعهد ستوارز للبحوث الطبية. عمل ايضا كعضو هيئة تدريس وباحث بالجامعة الأمريكية الوطنية ثم المركز الطبي لجامعة كانسس. ونشر العديد من الأبحاث العلمية في مجلات علمية مرموقة مثل Cell، وNature Cell Biology.

ينظم ورشة العمل الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد البحيري المدير التنفيذى لمركز الأبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس.  

تتناول ورشة العمل محاضرة عن الملكية الفكرية، ورشة عمل عن تقديم براءات الاختراع الدولية، وعيادات استشارية عن الملكية الفكرية. تقدم العيادات الاستشارية الإرشاد والمشورة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد الراغبين بإنشاء مشاريع قائمة على الابتكار، للمساهمة في تسجيل حقوق الملكية الفكرية واستخدامها والانتفاع بها.

للتسجيل لحضور ورشة العمل وعيادة الملكية الفكرية، نرجوا زيارة الموقع التالي https://forms.office.com/r/n2DeVPbX7x

جامعة عين شمس ورشة عمل توعوية الملكية الفكرية الدراسات العليا الفكر والإبداع الإنساني براءات الاختراع Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

بعد تعرضها لخطأ طبى شوه وجهها..وفاء سالم فى إطلالة عشرينية عقب العملية

موجة أمطار خلال 48 ساعة| هل تحدث سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد توضح

الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

الطب ولا التحرش.. مفاجآت صادمة في سبب تخلص فتاة البحيرة من حياتها

بشرة خير.. توصيات بـ زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية

بعد خسارة المنتخب البلجيكي.. فوضى وشغب في شوارع بروكسل

موضوعات متعلقة

بعد زيادة حالة الخوف المسيطر على أولياء الأمور.. خبراء يكشفون هدف ترويج الشائعات ضد وزارة التعليم بمواقع التواصل الاجتماعي.. وكيفية حلها.. ويحذرون من الانسياق وراءها

خبير: شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لانتشار الشائعات حول سير العملية التعليمية

ردّوا فورا | نداء من خبير لوزارة التعليم للتصدي لسلوك بمواقع التواصل

خبير يكشف هدف ترويج الشائعات ضد وزارة التعليم بمواقع التواصل الاجتماعي

ترشيحاتنا

بعد خسارة بلجيكا من المغرب بكأس العالم.. أعمال الشغب تجتاح بروكسل.. شاهد

هل توزع الأرزاق بعد الفجر ولا نصيب للنائمين بهذا الوقت؟.. الإفتاء تجيب

بعد تراجع الحديد.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن في مصر

بقوة 788 حصانا .. تعديل مميز لسيارة بي إم دبليو M5 CS

مفاجأة صادمة.. المأكولات المشوية تحتوي على بلاستيك مضر بالصحة

بسبب زوجين.. إخلاء طائرة ركاب بأكملها عند إقلاعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 وصفات خارقة لنسف الكرش للأبد

احذرها.. علامات يرسلها الجسم تنذرك بأن رئتيك في خطر

الحق نفسك.. علامة في قدمك تحذرك من القاتل الصامت لا تتجاهلها

واحد منها خطير جدا.. أسباب تؤدي لظهور الكدمات بجسمك

فيديو

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ