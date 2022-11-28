هند حسني: فرحت بردود فعل الناس إنهم فاكريني.. وحابة أرجع للتمثيل.. فيديو

أكدت الفنانة هند حسني، أشهر طفلة شاركت في مسرحية "هالة حبيبتي"، أن "الناس متخيلة انه عملت مسرحية هالة حبيبتى فقط ولكن كلمت وعملت مسرحيات تانية منها "وداعا يا بكوات"، و “بيت من لحم”، إضافة إلى أعمال لمسرح الدولة".

وقالت هندس حسني، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، أنه “كنت متخيلة أن هناك اعمال سيتم عرضها عليا، ولكن قعدت فترة مشتغلتش”.



وتابعت أشهر طفلة شاركت في مسرحية "هالة حبيبتي"، أن “الناس تخيلت أنى الطفلة الصغيرة ومشافونيش في سن الشباب عشان اقدم أدوار”.

مهرجان القاهرة السينمائي

وأشارت هند حسني إلى أنه “انا فرحت بردود فعل الناس انهم فاكريني وحابين وجودي تاني خاصة بعد مشاركتي في مهرجان القاهرة السينمائي الذي يعد شرف لي المشاركة فيه، وأتمنى العودة للتمثيل مرة أخرى”.