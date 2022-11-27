نائلة جبر: لا مانع من الهجرة الشرعية المبنية على أسس سليمة

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن الهجرة الشرعية حق من حقوق الإنسان، لكن هناك فارق بينها والهجرة غير الشرعية، متابعة "لسنا ضد الهجرة النظامية الشرعية الموثقة المبنية على قواعد وأسس".

وأضافت جبر، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: "الهجرة الشرعية يجب أن تشتمل على فيزا، وأن تكون الإقامة محددة بها ألا نكسر المدة"، متابعة: المهاجر غير الشرعي يكون في حالة من الضعف ويمكن استغلاله بكل الصور.



وأوضحت :"الاتجار بالبشر عبارة عن استغلال طرف قوي لطرف ضعيف، بصرف النظر عن صورة هذا الاستغلال، مثل دفعه إلى الإتجار في المخدرات والأعمال المنافية للآداب والقيم، كما يمكن ان يتم دفعه إلى تنفيذ أعمال إرهابية.