وزير الأوقاف يرسل وفدا رسميا لتقديم واجب العزاء للدكتور عمرو الليثي

أرسل الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف وفدا رسمياً برئاسة وكيل أول وزارة الأوقاف دكتور نوح العيسوى ، و عضوية رئيس أكاديمية الأوقاف ، و مجموعة من كبار العلماء ، لتقديم واجب العزاء للإعلامي دكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول التعاون الإسلامي ، فى وفاة " عمه " المنتج الكبير وجيه الليثي، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، الذي وافته المنية أمس السبت .

كما حضر وزراء و مستشارين و أعضاء مجلس النواب وعدد من الإعلامين والشخصيات العامة، على رأسهم أشرف سلمان رئيس الشركة المتحدة ، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقيب الإعلاميين طارق سعدة .