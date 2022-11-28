استشاري طب نفسي: الأولاد سلاح رئيسي في الانتقام بين الزوجين وقت الخيانة

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الانتقام بين الزوجين في حالة الخيانة من الممكن أن يكون مثل الحرب الباردة.

وأضاف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الأولاد قد تكون سلاح أساسي وقوي في الانتقام بين الأزواج"، لافتا: "الأولاد دائما يكونون متعاطفين مع الأم".

وأشار: "الأم تبدأ في تفهم الأولاد وتزرع فيهم أن والدهم خائن وأنه لا يحترمها بأكثر من لغة، وتكون حزب كامل ضد الشخص المنفلت، ويبدأ الأولاد في اتخاذ مواقف عدائية ضد والدهم".