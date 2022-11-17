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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سالم عبد الجليل : الدين الإسلامي لا يقبل الخيانة بكل أشكالها

سالم عبد الجليل
سالم عبد الجليل

أكد الداعية الإسلامي سالم عبد الجليل، أن الدين الإسلامي لا يقبل الخيانة بكل أشكالها وألوانها.

 

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طعنات بالقلب والعقل.. مايا الشربيني: الخيانة كلمة مكونة من 5 سيوف وليس حروفا

وقال سالم عبد الجليل في  مداخلة هاتفية مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2" :"   الإيمان الذي ننشده لا يتوافق مع الخيانة ".


وأضاف سالم عبد الجليل:" ندعو الخائن أن يتوب ومفتوح له باب التوبة، وعليه أن يتوقف عن الخيانة ويتوب إلى الله ".

وأكمل سالم عبد الجليل:"  الخائن يجب ان يعترف بأن ما فعله خطأ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويشعر بالندم الشديد على ما ارتكبه من خطأ ".

وتابع سالم عبد الجليل :" صلة الأرحام واجب وعلى الإنسان أن يصل رحمه مهما كانت درجات المعصية التي يقوم بتنفيذها ".

سالم عبد الجليل الخيانة اخبار التوك شو مايا الشربيني الدين

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