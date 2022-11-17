سالم عبد الجليل : الدين الإسلامي لا يقبل الخيانة بكل أشكالها

أكد الداعية الإسلامي سالم عبد الجليل، أن الدين الإسلامي لا يقبل الخيانة بكل أشكالها وألوانها.

وقال سالم عبد الجليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2" :" الإيمان الذي ننشده لا يتوافق مع الخيانة ".



وأضاف سالم عبد الجليل:" ندعو الخائن أن يتوب ومفتوح له باب التوبة، وعليه أن يتوقف عن الخيانة ويتوب إلى الله ".

وأكمل سالم عبد الجليل:" الخائن يجب ان يعترف بأن ما فعله خطأ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويشعر بالندم الشديد على ما ارتكبه من خطأ ".

وتابع سالم عبد الجليل :" صلة الأرحام واجب وعلى الإنسان أن يصل رحمه مهما كانت درجات المعصية التي يقوم بتنفيذها ".