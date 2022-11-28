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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهلة حتى 4 ديسمبر.. التموين تحذر مزارعي الأرز.. فيديو

الأرز
الأرز

أكد  الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا يوجد أزمة في الأرز، وحجم إنتاج الأرز يزيد عن حجم الاستهلاك.

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وأضاف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، حلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون إي"،: "الأرز متوفر في جميع المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين 12 جنيها للسائب والمعبأ 15 جنيها".

 

وأشار: "الأرز الفاخر يُباع بسعر 18 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية"، متابعا: "عندما أعطينا مهلة الأسبوع الماضي بدأت التوريد للمضارب الخاصة والحكومية وكان هناك ازدحام على التوريد".

 

وأوضح الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين،: "تم مد المهلة الخاصة بتوريد الأرز أسبوعا تنتهي يوم 4 ديسمبر"، لافتا: "مطلوب من المزراع توريد الأرز لعمل مخزون استراتيجي من الأرز".
 

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