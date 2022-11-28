مهلة حتى 4 ديسمبر.. التموين تحذر مزارعي الأرز.. فيديو

أكد الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا يوجد أزمة في الأرز، وحجم إنتاج الأرز يزيد عن حجم الاستهلاك.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، حلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون إي"،: "الأرز متوفر في جميع المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين 12 جنيها للسائب والمعبأ 15 جنيها".

وأشار: "الأرز الفاخر يُباع بسعر 18 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية"، متابعا: "عندما أعطينا مهلة الأسبوع الماضي بدأت التوريد للمضارب الخاصة والحكومية وكان هناك ازدحام على التوريد".

وأوضح الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين،: "تم مد المهلة الخاصة بتوريد الأرز أسبوعا تنتهي يوم 4 ديسمبر"، لافتا: "مطلوب من المزراع توريد الأرز لعمل مخزون استراتيجي من الأرز".

