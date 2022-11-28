وسائل إعلام: اعتقال ابنة شقيقة المرشد الأعلى الإيراني

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال السلطات لـ فريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد ظهورها في مقطع فيديو تدين فيه النظام الذي يقوده خالها وتصفه بـ "النظام المجرم وقاتل الأطفال".

وفي سياق متصل كتب شقيقها محمود مرادخاني، على "تويتر" أنه تم اعتقالها يوم الأربعاء، بعدما توجهت إلى مكتب المدعي العام بناء على استدعائها للمثول أمام مكتب الادعاء في طهران.

وبعد اعتقالها نشر شقيقها مقطع فيديو ، لأخته وهي تدين فيه "القمع الواضح والصريح" الذي يتعرض له الإيرانيون، على حد قولها في الفيديو ، كما انتقدت تقاعس المجتمع الدولي، ودعته إلى قطع كل علاقاتها بطهران.