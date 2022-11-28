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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

180 للكندوز .. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الاثنيين 28 نوفمبر2022، في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ  أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.
 

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بكافة أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي ، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وكافة مبيعات الجزارة. 

أسعار اللحوم الكندوز 

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 150 - 180 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 180 و250 جنيه وفقا للقطعية ياتى ذلك بعد ارتفاع 20 جنيه فى الكيلو 

سعر اللحم الجملي 

واستقر سعر اللحم الجملى 150 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي 150 و170  جنيهًا الكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي 

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 160 و210 جنيها، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180  جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180  جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170  جنيها للكيلو.

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيها للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 180 جنيها للكيلو. 

اسعار اللحوم المجمدة 

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد  يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

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