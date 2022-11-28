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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اكتشاف مواهب ومحاضرات ومسابقات.. إقليم القناة وسيناء يواصل أنشطته الثقافية

نشاط ثقافي لتنمية
نشاط ثقافي لتنمية المواهب في سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ،تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بناء علي  خطة وزارة الثقافة للأنشطة الفنية والثقافية .

تنمية موهبة
وقال أشرف المشرحانى رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، أن قصر ثقافة العريش استكمل نشاطه بإكتشاف وتنمية موهبة فى الإلقاء للطالب عبد الرحمن سيد بقصيدة عنوانها: "كيف أبدأ " أدارتها الفنانة ايناس سمير مدير القصر .

وأضاف أنه قدم قصر ثقافة الشيخ زويد محاضرة ثقافية بعنوان: "الصحة الإنجابية والصحة العامة للمرأة" ألقاها أشرف خيرت مدير القصر .

وتابع محمود حنفى نائب رئيس فرع ثقافة شمال سيناء أن بيت ثقافة المساعيد برئاسة أحمد صابر   نفذ مسابقة فى المعلومات العامة ألقتها سما محمد من رواد البيت.. كما نفذت المكتبة العامة بالعريش ،  برئاسة محمد الصياد محاضرة توعوية للمرأة حول: "المرأة وكيفية محافظتها الشخصية"  والتي ألقاها الشيخ عبدالسلام محمد ، وأدارها عادل عروج مسؤول النشاط بالمكتبة .

وعلي جانب آخر.. قام بيت ثقافة قاطية برئاسة أحمد عبد الصاحى بتنفيذ مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لرواد البيت أدارها عبدالعزيز أبو جرير مسؤول النشاط.
 

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ورش فنية وأمسيات شعرية بفرع ثقافة شمال سيناء

سيناء الأنشطة الثقافية الفنية المتنوعة

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