عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرفاعي: تم تطوير 3000 قرية من الأكثر إحتياجاً في كافة المجالات| فيديو

المستشار هيثم الرفاعي
المستشار هيثم الرفاعي عضو مبادرة حياة كريمة

أكد المستشار هيثم الرفاعي عضو مبادرة حياة كريمة، أن هناك ما يقرب من 50 مليون مصري تم خدمتهم عن طريق مبادرة حياة كريمة، في عدد كبير من القرى والمراكز والمحافظات.

المجالات التي تم تطويرها في القرى الأكثر أحتياجاً

 

وأضاف "الرفاعي" أثناء استضافته مع برنامج"صباحك مصري" المذاع على الفضائية المصرية، أنه تم تطوير 3000 قرية، من الـ 4500 قرية الأكثر أحتياجاً، الذي وجهه الرئيس السيسي بتطويرها، و عدم الخروج منها إلا بعد التطوير الكامل لهم.

وأوضح عضو مبادرة حياة كريمة، أن القرى الأكثر أحتياجاً، التي تم تطويرها ، اختلفت بشكل كلي، وفي كافة المجالات، مثل: التعليم، الصحة، والرياضة، والخدمات الزراعية، و الخدمات المحلية، والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى أنه تم تطوير الطرق المؤدية لهذه القرى.

 

 

 

 

الرفاعي هيثم الرفاعي مبادرة حياة كريمة الأكثر احتياجا قرية الخدمات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

إعانة شهرية وإعفاء جزئي من تذاكر المواصلات لهذه الفئة | تفاصيل

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

ترشيحاتنا

الشيوخ: أي ميزة جديدة سيستفيد منها الجميع حتى من سبق وتقدم للتصالح

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

تسبب السرطان .. استشاري تغذية يوجه تنبيها خطيرا بشأن منتجات الباعة أمام المدارس

التنفيذ بداية يناير.. التأمينات: رفع الحد الأدنى للمعاش لـ1105 جنيه والأقصى لـ8720

أوكرانيا تحذر من ضربات صاروخية روسية تستهدف شبكات الطاقة

شكري يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم المسار الدستوري بليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الشتاء.. خطوات مهمة يجب اتباعها قبل وضع المكياج

أعراض التسمم الدموي القاتل وطرق الوقاية منه

بعد تصدرها التريند بسبب تشوه وجهها.. شاهد صور صدمت الجمهور لوفاء سالم

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

فيديو

مناطق سقوط الأمطار .. أجواء خريفية وتراجع في درجات الحرارة

تحولت إلى حرب مولوتوف بالشرقية.. مشاجرة بين 7 سيدات تنتهي بمأساة| فيديوجراف

أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ