الرفاعي: تم تطوير 3000 قرية من الأكثر إحتياجاً في كافة المجالات| فيديو

أكد المستشار هيثم الرفاعي عضو مبادرة حياة كريمة، أن هناك ما يقرب من 50 مليون مصري تم خدمتهم عن طريق مبادرة حياة كريمة، في عدد كبير من القرى والمراكز والمحافظات.

المجالات التي تم تطويرها في القرى الأكثر أحتياجاً

وأضاف "الرفاعي" أثناء استضافته مع برنامج"صباحك مصري" المذاع على الفضائية المصرية، أنه تم تطوير 3000 قرية، من الـ 4500 قرية الأكثر أحتياجاً، الذي وجهه الرئيس السيسي بتطويرها، و عدم الخروج منها إلا بعد التطوير الكامل لهم.

وأوضح عضو مبادرة حياة كريمة، أن القرى الأكثر أحتياجاً، التي تم تطويرها ، اختلفت بشكل كلي، وفي كافة المجالات، مثل: التعليم، الصحة، والرياضة، والخدمات الزراعية، و الخدمات المحلية، والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى أنه تم تطوير الطرق المؤدية لهذه القرى.