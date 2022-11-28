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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المعلمين بكفر الشيخ تنظم ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

شهدت نقابة المعلمين بمحافظة كفر الشيخ، الندوة العلمية التي أقامتها اللجنة النقابية للمعلمين بندر كفر الشيخ، بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة وآليات المواجهة"، بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد الشربيني، وكيل النقابة العامة، نقيب المعلمين ونخبة من المعلمين والمثقفين والمهتمين بقضية التغيرات المناخية.
 

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وخلال الندوة تناول الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز، دور المراكز البحثية في مواجهة التغيرات المناخية، وأشار الدكتور زينهم السيد، أستاذ المناخ التطبيقي، رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، إلى المفهوم والأسباب والمظاهر حول التغيرات المناخية، كما تناولت الدكتورة لمياء محمود لطفي، أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ تأثير التغييرات المناخية على المجتمع، كما تناول الدكتور طارق عبد الرحمن، أستاذ علم الاجتماع الريفي والتنمية بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، دور المجتمع في مواجهة التغيرات المناخية.
 

وأوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، دور التربية والتعليم في التوعية بهذه القضية والدور الرائد الذي تقوم به من خلال عدة مبادرات وإسهامات في التصدي للتغيرات المناخية مبادرة ( اتحضر للأخضر) والتي نجد صداها في كافة مدارس المحافظة، وبعض المبادرات التي تبنتها توجيهات مختلفة لغرس شجرة مثمرة والتي كانت حصيلتها آلاف من الشجيرات تحضنها مدارس كفر الشيخ، بالإضافة لدور التربية الفنية وانعكاس تلك القضية على إبداعات طلابنا من خلال العديد من الرسومات والأعمال الفنية.

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نقيب المعلمين نقابة المعلمين وزارة التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ المعلمين التعليم

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