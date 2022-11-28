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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 34 مليون جنيه .. توسعة طريق محوري في الزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن طريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طاروط  يمثل محورا مروريا يربط مدينة الزقازيق بمدينتي منيا القمح وبلبيس، ويساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق والمنفذ على مرحلتين بطول 8.5 كم وبتكلفة 34 مليون جنيه ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق ومحمد الاباصيري رئيس حي ثان.

أشار المحافظ إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال فرد الرمال ووضع طبقات الأساس وجزء من الطبقة الإسفلتية بالمرحلة الأولى من طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 4.5 كم وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال تغطية ترعة شرويدة بطول 4200 متر بدءاً من موقف أبو حاكم وصولاً لقرية ميت ابو علي بمركز الزقازيق تمهيداً لأعمال الرصف وفتح الطريق أمام عبور السيارات والمارة.

أوضح محافظ الشرقية أن أعمال الرصف الجارية تتم بالجزء المغطى من الطريق وذلك بعد أن تم توصيل المرافق للأهالي من مياه الشرب والصرف الصحي والتليفونات وجاري حالياً توصيل الكهرباء والتنسيق مع شركة الغاز الطبيعي للبدء في أعمال التوصيل على أن تُنفذ الأعمال عبر طريق الخدمات ليتم توصيل المرافق للأهالي من خلاله وتقوم المحافظة بإدراجه بخطه الرصف الجديدة عقب توصيل مرفق الغاز الطبيعي للمنازل.

محافظ الشرقية يُتابع أعمال الرصف والتطوير بعدد من شوارع مدينة الزقازيق

أضاف المحافظ أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق والتي تبدأ من قرية ميت أبو علي وصولاً لقرية طاروط بطول 4 كم وبتكلفة مبدئية 14 مليون جنيه ، ليمثل الطريق بمرحلتيه الأولى والثانية محوراً مرورياً جديداً يربط بين طريق منيا القمح / الزقازيق مع طريق بلبيس / الزقازيق الصحراوي ماراً بقريتي ميت أبو علي وطلحة بردين وكذلك الربط بين طريق بلبيس / القاهرة الصحراوي وبلبيس / الزقازيق ولتخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق وتوفيراً للوقت والجهد.

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال بالطريق والزامها بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الهندسية لسرعة الانتهاء من كافة الاعمال ودخول الطريق الخدمة ليساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مياة الشرب محافظ الشرقية الشرقية الصرف الصحى الزقازيق الغاز الطبيعى مدينة الزقازيق

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