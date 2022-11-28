ختان الإناث..محام: القانون يجرمها وعقوبتها السجن.. واستشاري نفسي: تقتل البراءة بطريقة عنيفة

خصصت الإعلامية نشوى مصطفى فقرة من برنامج "بنت البلد"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، للحديث عن قضية ختان الإناث.

وأكد أحمد مصيلحي محام بالنقض، ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال أن القانون يجرم ختان الإناث، وعقوبتها الحبس، معقبا: "القانون ينص على أن كل من أجرى عملية ختان لأنثى يعاقب بالسجن لمدة تزيد على 5 سنوات، حسب الجرم".

وأضاف: "عقوبة الطبيب تكون أشد من ذلك، أما إذا كان القائم بالعمل الطبي ممرضا أو غيره تكون العقوبة أغلظ من ذلك".

وعقب الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، قائلا: "عملية الختان جريمة إنسانية في حق الطفلة، وتقتل براءتها بطريقة عنيفة لأنه يتم تعريض حياتها للخطر لأن العملية قد تؤدي إلى الوفاة".