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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج : انخفاض معدلات ختان الإناث من 61 % إلى 27

صدى البلد

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية والوزارة بشكل خاص تلتزم بحماية ودعم حقوق الفتاة في كافة المجالات.

وأضافت وزيرة التضامن خلال كلمتها، في احتفالية اليوم العالمي للفتاة، بديوان عام الوزارة، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرا بحقوق الفتيات، بين الفئات الأولى بالرعاية، والوزارة تعطي أولوية قصوى لهن سواء كانوا من المتميزات أو ذوي الإعاقة، إضافة إلى الذين تعرضن إلى أي نوع من أنواع الإساءة.

أوضحت «القباج» أن المسح الصحي السكاني الأخير أظهر انخفاضًا كبيرًا في معدلات ختان الإناث بعد أن كانت 61% عام 2014 أصبحت 27% عام 2021.

وأِشارت الوزيرة، إلى أن اليوم العالمي للفتاة أصبح احتفالا يعكس نجاح الفتايات، وعام 2022 يعتبر من الأعوام المميزة التي شهدت اهتمام بالغ من القيادة السياسية بالمرأة، ودعم المجتمع المدني، مؤكدة أن الوزارة تعتبر المجتمع المدني شريك أساسي والأذرع التنفيذية للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، وأنها تلعب دورا محوريًا في ذلك الشأن.

عقدت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الوزيرة نيفين القباج احتفالية اليوم العالمي للفتاة 2022، مشاركة الفتيات في صنع القرار تحت شعار "تعليمها مفتاح قرارها".

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