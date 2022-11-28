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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صالة التحرير ترصد حالة شاب مصاب بورم في الأنف ويحتاج جراحة..فيديو

حالة الشاب
حالة الشاب

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد حالة شاب من البحيرة مصاب بورم في الأنف ويحتاج إلى جراحة عاجلة.

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وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد"،: "الشاب محمد فريد عنده 35 سنة، من مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة"، موضحه: "محمد مصاب بسرطان الأنف ويحتاج إلى أكثر من عملية".

 

وقال محمد فريد: "أعاني من صداع مستمر لأن الجيوب الأنفية ليست موجودة، ولا استطيع التنفس بسبب أنفي"، لافتا: "الصداع والسخونية مستمرين معي دائما".

 

وأوضح: “بقالي 6 أشهر أجلس في المنزل بدون أي حركة أو خروج وحالتي تزيد أكثر مع مرور الوقت”.

 

وقال والد الشاب: "نفسي ابني يكون كويس لأنه نايم دائما في السرير ولا يتحرك بسبب التعب"، موضحا: "ابني يحتاج لعملية ولا أملك ثمن العملية".

 

وعلقت والدة الشاب: "عايزه حد يتبنى حالة ابني لأنه هو الكبير والذي كان يصرف على إخوته".

 

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى، وزير الصحة ووزير التنمية المحلية لتبنى علاج الشاب محمد.
 

صالة التحرير البحيرة الأنف الإعلامية عزة مصطفى

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