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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جرو بفستان زفاف.. شاهد أغرب وصيفة لعروس في حفل زفافها

جرو بفستان زفاف..
جرو بفستان زفاف.. شاهد أغرب وصيفة لعروس في حفل زفافها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصورة توثق ارتداء جرو صغيرة لفستان زفاف بجوار العروس كـ «أغرب وصيفة لعروسة». 

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جرو بفستان زفاف

ظهر الجرو على السجادة الحمراء أثناء مراسم حفل زفاف عروس أجنبية كما التقط معها مجموعة من الصور أثناء جلسة تصوير حفل الزفاف.

جرو بفستان زفاف.. شاهد أغرب وصيفة لعروس في حفل زفافها 

 

جرو بفستان زفاف.. شاهد أغرب وصيفة لعروس في حفل زفافها 
جرو بفستان زفاف.. شاهد أغرب وصيفة لعروس في حفل زفافها 
جرو بفستان زفاف.. شاهد أغرب وصيفة لعروس في حفل زفافها 
جرو بفستان زفاف.. شاهد أغرب وصيفة لعروس في حفل زفافها 

جدير بالذكر أنه في واقعة محزنة من نوعها، تجرّأ شاب أجنبي لم يكشف عن جنسيته على سرقة فستان زفاف خطيبته وزوجته المستقبلية رغم شرائه من مالها.

وكشف تقرير لـ صحيفة «الديلي ميل» عن سبب قيام الشاب الأجنبي بهذا التصرف الغريب من سرقته فستان زفاف خطيبته من دولابها الخاص بمنزلها. 

شاب يسرق فستان زفاف خطيبته

وأوضحت الفتاة التي يسمي حسابها Sealine5033 في منتدى "AmItheA - hole"أن خطيبها سرق فستان زفافها من خزانة ملابسها وأعادته لأنه يعتقد أنها  تضيع المال" وعليها استئجار ثوب بدلاً من ذلك.

ولفتت الفتاة الأجنبية البالغة من العمر 29 عامًا إلى أنها وخطيبها البالغ من العمر 33 عامًا يتجادلان منذ مدة حول تكلفة فستانها مؤكدًا أنه يريدها أن تستأجر واحدًا بدلًا من شرائه بالمال.

وأضافت الخطيبة أنها اشترت فستان زفافها من مالها الخاص  لكن عندما نظرت في خزانة ملابسها في اليوم التالي وجدته قد اختفى فذهبت لتحكي لخطيبها ليفاجئها بأنه استرجع الفستان لأنها كانت تضيع المال، كما دخلوا في شجار حاد بسبب سلوكه.

وأشارت الخطيبة الأجنبية إلى أن خطيبها أصبح يحتفظ بمال فستان زفافها الخاص حتى يوافقوا على حل.

وعلى المنتدي الأجنبي حذر آلاف الأشخاص على المنشور من ضرورة إعادة الخطيبة التفكير في الزواج من خطيبها، واصفين إياه في تعليقاتهم بأنه "مسيطر'' و''مسيئ للسمعة'' و“بخيل”، “لا تتزوجي هذا الرجل، لا تتزوجي هذا الرجل، لا تتزوجي هذا الرجل!”. 

 

 

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