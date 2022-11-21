على طريقة 365 يوم سعادة..مصمم أزياء شهير يفأجئ زوجته بغناء وائل جسار

حفلة خاصة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المتختلفة مقطع فيديو من مفأجاة أعدها مصمم الأزياء المشاهير إسلام سعد لزوجته إسراء خالد على طريقة فيلم 365 يوم سعادة.

وظهر في بداية مقطع الفيديو المتداول اصطحاب إسلام سعد لزوجته المصممة إسراء خالد من سيارة بيضاء مغمضة العينين ثم يقوم بمفأجاتها التي أذهلت كثيريين.

وفتحت إسراء خالد عينيها لتجد نفسها وسط عدد من المصوريين ومن أمامها الفنان وائل جسار على مسرح في حفلة خاصة يغني لهما نخبى لية من فيلم 365 يوم سعادة.

وتعد هذه المفاجاة مماثلة للمشهد الذي جمع بين الفنان أحمد عز والفنانة دنيا سمير غانم في فيلم 365 يوم سعادة.

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا

أغنية وائل جسار الجديدة

جدير بالذكر أن المنتجة آلاء لاشين تعاقدت مع الفنان وائل جسار علي طرح أغنية سينجل ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة تحمل اسم " لو تخاصمني" من كلمات لؤي الجوهري و الحان أحمد زعيم و توزيع محمود يحيي.

وطرح المطرب اللبناني وائل جسار، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

كما طرح وائل جسار مؤخرًا، أغنية "عيان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة .

وكان النجم اللبناني وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.