يتابع بكل شغف.. كلب يشجع مباريات كأس العالم بحماس شديد.. فيديو

أظهر مقطع فيديو مدهش تأثر كلب بمشاهدة إحدى مباريات كأس العالم 2022م حيث بدأ الانتباه في عينيه بينما يحدق في جهاز التلفزيون من أمامه.

ظهر الكلب في بداية مقطع الفيديو المنتشر عبر تطبيق «فيسبوك» بجوار فتاة بينما يتابع بكل شغف مباراة كرة قدم لفريقه الأجنبي المفضل مقلدا البشر من حوله.

كلب يشجع مباريات كأس العالم

ولم تمر ثواني معدودة في مقطع الفيديو الذي لم تتعد مدته الدقيقة حتى اتضح مدى تأثر الكلب الشديد بإحراز إحدى فرق المباراة هدفا مما دفعه للقفز بحماس لأعلى حتى سقط أرضا وهو يضحك للفتاة بجواره.

جدير بالذكر أنه قد أثارت مشجعة لفريق ويلز الجدل في إحدى مباريات كأس العالم 2022م بعيون مليئة بدموع الكبرياء وتشجيع حماسي لفريق بلدها ويلز.

وانتشرت صور المنتجة الإذاعية دوينون مورجان Dwynwen Morgan خلال الساعات القليلة الماضية منذ أمس الأربعاء، بكثرة على مواقع التواصل.

ووفقا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن أداء دوينون مورجان كان حماسيا بشكل لا يصدق أثناء أدئها النشيد الوطني لويلز.

مشجعة في مبارة كأس العالم

وعلقت المنتجة الإذاعية، أن حضورها المبارة كانت جزءا من شهر العسل بعد أن تعرفت على زوجها ديلان ليويلين أثناء مشاهدة فريقهما في بطولة أوروبا في فرنسا عام 2016م.

وبسبب تشجيعها المؤثر لفريق بلدها، أُطلق على Dwynwen Morgan مشجعة كرة القدم الويلزية لقب "وجه النشيد الوطني" قبل مباراة ويلز ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت من أبرز التعليقات الداعمة للمشجعة الويلزية أنها "مذهلة" وأضاف آخر: "هذا ما تشعر به عندما تكون من ويلز و النشيد يعزف من حولك".