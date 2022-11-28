شاب عمرة 19 عاما.. الكشف عن هوية قاتل الـ10 أشخاص بأمريكا|القصة الكاملة

اعترف المسلح الذي قتل 10 أشخاص وأصاب ثلاثة في مايو الماضي في هجوم على محل بقالة في حي يسكنه أغلبية من السود في "بوفالو" بنيويورك بـ الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بتهمة الإرهاب المحلي كجريمة كراهية وقتل ومحاولة قتل، حسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

واعترف بايتون جيندرون، وهو رجل أبيض يبلغ من العمر 19 عامًا، بالذنب في إحدى جرائم الإرهاب المحلية بدافع الكراهية، و10 تهم بالقتل من الدرجة الأولى ، وثلاث تهم بمحاولة القتل ، وتهمة حيازة أسلحة في إطلاق النار الجماعي، تتصدر الأسواق الودية في 14 مايو. تأتي التهم مع عقوبة إلزامية بالسجن مدى الحياة دون فرصة للإفراج المشروط.

وارتدى جيندرون بذلة حمراء وكُبلت يداه أمامه في المحكمة يوم الاثنين. أجاب بـ "نعم" أو "لا" على عدة أسئلة مؤكداً أنه يفهم سبب اعترافه بالذنب، وقال كلمة "مذنب" بناء على التهم الفردية. لم يظهر أي عاطفة أثناء الجلسة.

وقال محامي الدفاع براين باركر، إن الإقرار بالذنب يضمن عدم وجود محاكمة رسمية ولن يستأنف جندرون.

وتابع المحامي: "وتمثل هذه الخطوة الحاسمة إدانة للإيديولوجية العنصرية التي غذت أفعاله المروعة في 14 مايو، قبل أن يُحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط في 15 فبراير، وستتاح الفرصة لجميع الضحايا الناجين وأفراد أسر الضحايا المتوفين للتعامل مع الأمر المحكمة والمجتمع وموكلنا مباشرة، نأمل أن يساعد القرار النهائي لتهم الدولة بطريقة بسيطة في الحفاظ على التركيز على احتياجات الضحايا والمجتمع".

ووصف جون فلين المدعي العام لمقاطعة إيري الهجوم بأنه جريمة كراهية عنصرية وحدد الجدول الزمني للقتل الجماعي.

وقال فلين في مؤتمر صحفي بعد الجلسة: "في أكثر من دقيقتين بقليل ، قتل المدعى عليه ، بقصد قتل أكبر عدد ممكن من الأمريكيين الأفارقة ، 10 أبرياء من السود وحاول قتل ثلاثة آخرين".

ويأتي الإقرار بالذنب بعد ستة أشهر من استخدام جيندرون لبندقية نصف آلية معدلة بشكل غير قانوني لتنفيذ إطلاق النار الجماعي.

وتراوحت أعمار الضحايا، بمن فيهم عملاء وموظفون وحارس أمن مسلح، بين 20 و 86 عامًا. وقال مسؤولون إن 11 من أصل 13 شخصاً قتلوا من السود واثنان من البيض.

وعرض فلين اليوم الاثنين أمام المحكمة الأدلة ضد جيندرون، والتي استندت أساساً إلى فيديو المراقبة من سوبر ماركت ومن كاميرا مثبتة على خوذة جيندرون التي كانت تبث الهجوم على الهواء مباشرة.

وأضاف المدعي العام، أن جيندرون وصل إلى متجر البقالة ببندقية نصف آلية معدلة واستهدف الناس لأنهم من السود. في وقت ما ، صوب جيندرون بندقيته على رجل أبيض لكنه لم يقتله وقال "أسف" لأن الرجل كان أبيض، مما يدل على هجوم المتهم "كان بدوافع عنصرية".

وقال فلين إنه تلقى خطابًا من الدفاع قبل بضعة أسابيع يقول إن المدعى عليه مستعد للاعتراف بالذنب.