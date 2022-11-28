ارتفاع معدلات الإدمان بين طلاب الثانوية العامة.. كيف تعالج مجانا وبدون فضائح؟

اتخذت مصر العديد من الإجراءات لمكافحة الإدمان وتوفير كافة سبل الدعم لمساعدة مريض الإدمان على التعافي.. وفي هذا الإطار قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن مصر من الدول القليلة في المنطقة التي تعرض خريطة مشكلة المخدرات بشفافية مطلقة، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت منهج تحديد أبعاد المشكلة بشكل علمي لمواجهتها.

معدلات الإدمان

ارتفاع معدلات الإدمان

وأضاف عثمان - في حوار ببرنامج "صالة التحرير" على "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن نسب التعاطي في مصر تصل إلى 5.9% في الشريحة العمرية من 15 إلى 60 عاما، وهذه النسبة كبيرة لكنها بالمقارنة في السابق انخفضت، لأنها في عام 2013 وصلت إلى 10% وهي ضعف المعدل العالمي، موضحًا أن نسب الإدمان تصل إلى 2.4% في الشريحة العمرية من 15 إلى 60 عامًا.

وأشار عثمان إلى أن نسب التعاطي بين طلاب الثانوي العام تصل إلى 7%، كما أن نسبة التعاطي تزيد في التعليم الفني وتصل إلى 8.6%، موضحًا أن أعلى المحافظات في معدلات التعاطي والإدمان، هي محافظة سوهاج، وكان هناك تنسيق كبير مع محافظ سوهاج وبدأنا بخطة متكاملة وتم تدشين مركز علاجي بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه خلال العام القادم سيدشن مركز آخر لاستيعاب الحالات المتقدمة للعلاج في سوهاج، موضحًا أن مخدر الحشيش هو الأكثر انتشارًا، و50% من المدمنين الذين يحتاجون للعلاج يدمنون مخدر الحشيش؛ فهو يتسبب في الاعتماد على النفس بشكل كبير.

وقال عثمان إن الحشيش بدأ يدخل في صناعته بعض الخلطات الكيميائية التي جعلته يحدث الإدمان بشكل أسرع؛ وذلك بنسب كبيرة وصلت لأضعاف ما كان يحدث سابقًا، مشيرًا إلى أن الكحوليات تُعتبر من المخدرات، أيضًا؛ لأنها مادة تُحدث الإدمان.

وأوضح أن هناك مخاوف من تنامي المخدرات التخليقية مثل الشابو والآيس والتي تضرب العالم أجمع خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها مرتبطة بارتكاب الجرائم لأنها تزيد السلوك العدواني عند الشخص المدمن، ويجعل هذا الشخص فخورًا بارتكاب جريمته، مشيرًا إلى أن مدمن الشابو يسعى لجمع الأموال بشكل سريع من أجل التعاطي.

وتابع أن جميع أنواع المخدرات تضرب جميع فئات المجتمع دون تمييز، كما أن مدمن الترامادول قد يلجأ لإدمان الهيروين، مشيرًا إلى أن تاجر المخدرات يعمل على التوسع في الاتجار ليشمل شرائح كثيرة في المجتمع، وفيما يتعلق بالكوكايين فهو غير منتشر في مصر بشكل كبير؛ لأن سعره مرتفع جدًا.

معدلات الإدمان

مكافحة وعلاج الإدمان

وكان صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي كشف في تقرير له أن الخط الساخن "16023" للصندوق تلقى 9977 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك خلال الفترة من مايو وحتى ديسمبر الماضي تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، والذى بدأ تطبيقه عقب إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.

‏وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دعت مرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023)، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.

والجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عقد سلسلة من الندوات فى العديد من المحافظات على مدار الأسابيع الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذى بدأ تطبيقه، وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الذى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون .