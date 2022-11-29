موجز السوشيال ميديا | مهيب عبد الهادي: الكاميرون ستفوز بكأس العالم.. ومحمد سامي مع إيمان العاصي من كواليس تصوير مسلسل العمدة

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك المخرج محمد سامى ، متابعيه بـ صورة له مع الفنانة إيمان العاصي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على تعادل الكاميرون وصربيا اليوم في المواجهة التي أقيمت علي ستاد الجنوب ضمن مباريات المجموعة السابعة من الدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

شارك حسين الشحات ، لاعب النادي الأهلي، جمهوره بـ صورة له مع نجله الرضيع ، وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ” .

هنا رمضان صبحى ، لاعب نادى بيراميدز ، مصطفى محمد لاعب منتخب مصر و نادي نانت الفرنسي، بعيد ميلاده.