عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا | مهيب عبد الهادي: الكاميرون ستفوز بكأس العالم.. ومحمد سامي مع إيمان العاصي من كواليس تصوير مسلسل العمدة

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

محمد سامي مع إيمان العاصي من كواليس تصوير مسلسل العمدة.. شاهد

شارك المخرج محمد سامى ، متابعيه بـ صورة له مع  الفنانة إيمان العاصي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

 

مهيب عبد الهادي: الكاميرون هتفوز بكأس العالم بعد التعادل مع صربيا

 

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على تعادل الكاميرون وصربيا اليوم في المواجهة التي أقيمت علي ستاد الجنوب ضمن مباريات المجموعة السابعة من الدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

 

حسين الشحات يشارك جمهوره بصورة له مع ابنه الرضيع

 

شارك حسين الشحات ، لاعب النادي الأهلي، جمهوره بـ صورة له مع نجله الرضيع ، وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ” . 

 

رمضان صبحى يهنئ مصطفى محمد بعيد ميلاده

 

هنا رمضان صبحى ، لاعب نادى بيراميدز ، مصطفى محمد لاعب منتخب مصر و  نادي نانت الفرنسي، بعيد ميلاده.

محمد سامى مصر إيمان العاصي الفنانة ايمان العاصي المخرج محمد سامي حسين الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض .. تفاصيل أزمة الأعلاف وكيفية حلها

سيول في مكة.. الأرصاد السعودية تحذر بشدة من طقس اليوم

ترشيحاتنا

بعد برونزية بطولة العالم.. سيف عيسى يتصدر التصنيف العالمي للتايكوندو

منهم شقيقان.. مقتل 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في حوادث منفصلة

يوم أسود على تل أبيب|إسرائيل تشتعل بعد تحالف نتنياهو مع نائب مناهض للمثليين

حبس قاتل والدته في عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات

في صاروخ خاص.. إيلون ماسك يرسل آيس كريم وفطائر إلى الفضاء

ماذا تفعل في من ظلمك؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء غامض لراكب على سفينة أمريكية.. لن تصدق أين وجدوه

طلبت 5 ملايين دولار تعويضًا.. أمريكية تقاضي مطعم شهير لسبب غير متوقع

صادم.. 7 هنود وكلبان ودجاجة على موتوسيكل واحد| فيديو

إيطاليا| أحد أبرز اكتشافات التاريخ.. العثور على تماثيل فريدة تعود للعصور الرومانية

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ