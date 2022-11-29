عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادى: الكاميرون هتفوز بكأس العالم بعد التعادل مع صربيا

صدى البلد

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على تعادل الكاميرون وصربيا اليوم في المواجهة التي أقيمت علي ستاد الجنوب ضمن مباريات المجموعة السابعة من الدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

 

وكتب مهيب عبد الهادى “ ايتو كان عنده حق الكاميرون هتفوز بكأس العالم بعد التعادل مع صربيا ”. 

 

و حسم التعادل الإيجابي 3-3 المباراة الممتعة التي جمعت الكاميرون وصربيا اليوم في المواجهة التي أقيمت علي ستاد الجنوب ضمن مباريات المجموعة السابعة من الدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

 

و نجحت المنتخبات الإفريقية في صنع ريمونتادا تاريخية لدى المشاركة فى بطولة كأس العالم بقطر 2022 فى الجولة الثانية من منافسات العرس العالمي.  
الجولة الثانية في بطولة كأس العالم بقطر 2022 شهدت فوز السنغال والمغرب وتعادل الكاميرون ورد فعل قوى من جانب منتخب غانا.

وبعد التعثر فى الجولة الأولى من بطولة كأس العالم فى قطر 2022 لمنتخبات المغرب والسنغال والكاميرون وغانا شهدت الجولة الثانية انتفاضة إفريقية فى المونديال .

المغرب المونديال كأس العالم بطولة كأس العالم غانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

الحكومة الألمانية تدافع عن خطة لتخفيف قواعد الجنسية

ما هو قيام الليل؟.. الإفتاء: من سنة العشاء إلى دعاء الفجر

الهند تتفوق على أوروبا في صفقة شراء نفط الأورال الروسية

دبلوماسي أمريكي: ما زلنا نتحدث مع روسيا بشأن صفقة لإطلاق سراح مواطنينا المسجونين

طريقة سهلة وبسيطة لمعرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. مجدي عاشور يكشف عنها

من يخاف النوم في الظلام.. النبي أمر بإطفاء المصابيح ليحصنك من 3 شرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة رضيعة مكسيكية بذيل حقيقي أسفل ظهرها

هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

يرفع المناعة سريعا.. طريقة مشروب الزنجبيل السحري

أتجوزت أخين عشان بحب حماتى..5 صور وضعت فيدرا فى مأزق

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ