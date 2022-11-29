مهيب عبد الهادى: الكاميرون هتفوز بكأس العالم بعد التعادل مع صربيا

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على تعادل الكاميرون وصربيا اليوم في المواجهة التي أقيمت علي ستاد الجنوب ضمن مباريات المجموعة السابعة من الدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وكتب مهيب عبد الهادى “ ايتو كان عنده حق الكاميرون هتفوز بكأس العالم بعد التعادل مع صربيا ”.

و حسم التعادل الإيجابي 3-3 المباراة الممتعة التي جمعت الكاميرون وصربيا اليوم في المواجهة التي أقيمت علي ستاد الجنوب ضمن مباريات المجموعة السابعة من الدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

و نجحت المنتخبات الإفريقية في صنع ريمونتادا تاريخية لدى المشاركة فى بطولة كأس العالم بقطر 2022 فى الجولة الثانية من منافسات العرس العالمي.

الجولة الثانية في بطولة كأس العالم بقطر 2022 شهدت فوز السنغال والمغرب وتعادل الكاميرون ورد فعل قوى من جانب منتخب غانا.

وبعد التعثر فى الجولة الأولى من بطولة كأس العالم فى قطر 2022 لمنتخبات المغرب والسنغال والكاميرون وغانا شهدت الجولة الثانية انتفاضة إفريقية فى المونديال .