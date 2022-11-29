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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

27 متدربا يشاركون في الدفعة الثانية من برنامج «الحوكمة والتحول الرقمي»

صدى البلد

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "الحوكمة والتحول الرقمي"، والذي يستمر خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 6 ديسمبر القادم، وذلك بمقر كلية هيرتي للحوكمة ببرلين، لـ 27 متدربا يمثلون 11 جهة من الجهاز الإداري للدولة. 

وخلال افتتاح البرنامج؛ قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، إن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار اتفاق التعاون الذي تم توقيعه مع كلية هيرتي للحوكمة خلال النصف الأول من عام 2022، واستمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المميزة، والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم.

وأضافت “شريف” أنه تم تدريب الدفعة الأولى من البرنامج بمقر كلية هيرتي للحوكمة، في سبتمبر الماضي، وخلال البرنامج الذي يستمر على مدار 8 أيام في برلين ، سيتم تقديم “رؤى”، بالإضافة إلى فرص للتبادل والمناقشة حول التحديات الرئيسية للمؤسسات العامة في نطاق مختلف وحدات البرنامج مثل الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والحوكمة الرقمية.

كما استعرضت الدكتورة شريفة شريف أعمال واختصاصات المعهد، مشيرة إلى أنه يعد إحدى مؤسسات القطاع العام الرائدة في مصر لخدمات التدريب والاستشارات والبحث، والمسئول عن تطوير القواعد واللوائح لجهات الدولة والكيانات التابعة لها لتعزيز ممارسات الحكم الرشيد في جميع أنحاء مصر، لافتة إلى أن المعهد منوط به مراقبة ومتابعة ترتيب مصر في المؤشرات الوطنية والدولية المتعلقة بموضوعات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يقدم مجموعة واسعة من برامج التدريب المعتمدة المتعلقة بالحوكمة العامة والتنمية المستدامة وتمكين المرأة والتطوير الوظيفي والتحول الرقمي، هذا بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها في مجال البحث والاستشارات.
 

التحول الرقمي وزارة التخطيط التخطيط المعهد القومى للحوكمة التنمية الاقتصادية الحوكمة

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