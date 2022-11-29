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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب بضرورة استمرار التمويل لدعم أوكرانيا خلال فصل الشتاء

صدى البلد

طالبت منسقة الشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون، بضرورة استمرار التمويل لدعم أوكرانيا خلال فصل الشتاء، معربة عن قلقها إزاء محنة المدنيين، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تعمل على الدعم بالخدمات والإمدادات للتأكد من إمكانية حمايتهم وتدفئتهم خلال هذه الأشهر القاسية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت دينيس براون "إن الدعم المالي الذي قدمه المانحون للاستجابة الإنسانية لأوكرانيا كان استثنائيا - نشكرهم على ذلك - حيث تم تلقي 3.1 مليار دولار من النداء العاجل البالغ 4.3 مليار دولار في عام 2022" مشددة على أنه من أجل الحفاظ على زخم الاستجابة واستمرار العمليات في جميع أنحاء أوكرانيا خلال أشهر الشتاء الباردة يجب استمرار التمويل.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن منسقة الشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون، جالت - خلال عطلة نهاية الأسبوع - على مدينتي (خيرسون) و(ميكولايف) الواقعتين في جنوبي أوكرانيا؛ للاطلاع على الوضع الإنساني هناك، ومقابلة السلطات ومعاينة الاستجابة التي تقدمها منظمات الإغاثة.
وأشار دوجاريك، إلى أنه منذ بداية الحرب وحتى وقت قريب، تعرضت ميكولايف للقصف بشكل شبه يومي؛ مما أدى إلى انقطاع حوالي 250 ألف شخص مازالوا في المدينة عن إمدادات المياه والخدمات الأساسية الأخرى.
وبحسب السلطات المحلية، فإن ابتعاد خطوط الجبهة عن المدينة، جعلها قادرة على البدء في إصلاح شبكة المياه، ومع ذلك، لا يزال الوضع حرجا ولا تزال المدينة تستقبل الأشخاص الفارين من (خيرسون) في الأيام الأخيرة، وهو اتجاه بدأ منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.
وأكدت دينيس براون، أن المنظمات الإنسانية، وبدعم من المانحين، تتعاون معا وتبذل قصارى جهدها لدعم السلطات في تجهيز المدينة لفصل الشتاء، مشيرة إلى أنه تم بالفعل إنشاء بعض نقاط التدفئة في ميكولايف لمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون تدفئة منازلهم، ويقوم عمال الإغاثة بتوفير الإمدادات والمولدات لجعل هذه الأماكن تعمل.

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