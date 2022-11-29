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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يتراجع والإسترليني واليوان والين في صعود.. أسعار العملات بالأسواق العالمية اليوم

الدولار ينهار والجنية
الدولار ينهار والجنية الإسترليني واليوان والين يصعدوا

تراجع سعر الدولار أمام عدد من العملات الأخرى بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، حيث فقد بعض المكاسب التي سجلها في ختام تعاملات أمس وسط مخاوف متزايدة بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا في الصين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة العملات، بنسبة 0.4%.

واحتفظت العملة الأمريكية بدعم هامشي من تصريحات تشير إلى السياسة المتشددة جاءت على لسان مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الليلة الماضية.

ويترقب السوق تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول غداً الأربعاء بحثاً عن أي إشارات جديدة عن المزيد من التشديد النقدي، كما ينتظر السوق بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية لشهر نوفمبر والتي من المقرر صدورها الجمعة المقبل.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إضافية عندما يجتمع يومي 13 و14 ديسمبر.

وارتفع اليوان في الخارج 1.2% ليصل إلى 7.1607 يوان للدولار بعد بيان صادر عن الحكومة الصينية أعلن عن عقد مؤتمر صحفي لخبراء من لجنة الصحة الوطنية ووكالتين أخريين معنيتين بمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء بشأن فيروس كورونا، والذي من المحتمل أن يشهد الإعلان عن تخفيف قيود كورونا.

كما صعد اليوان في الصين بنسبة 0.66% ليصل إلى 7.1594 للدولار.

وسجل الين الياباني ارتفاعاً في أحدث التداولات بنسبة 0.3% ليصل إلى 138.525 ين للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي أيضاً 0.8% ليصل إلى 0.6708 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي أيضا 0.9% ليصل إلى 0.6214 دولار.

وعزز الجنيه الاسترليني موقفه أمام الدولار مرتفعاً بنسبة 0.4% ليصل الجنيه إلى 1.2007 دولار.

كما صعد اليورو 0.4% ليسجل اليورو 1.0382 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.0497 دولار في ختام الجلسة السابقة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر غداً الأربعاء، وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يصل التضخم إلى 10.4% على أساس سنوي. وقبل ذلك، من المتوقع صدور بيانات التضخم من إسبانيا وألمانيا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

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