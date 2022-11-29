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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جراج آلي .. تكلفة ركن السيارة به 1.1 مليون ريال سعودي.. تفاصيل

جراج آلي في مدينة
جراج آلي في مدينة نيويورك

تمتلئ مدينة نيويورك الأمريكية بالسكان وأغلب هؤلاء السكان أن لم يكن جميعهم يمتلكون سيارات، ويواجهون الكثير من المشاكل والعقبات عندما يقمون بركن سياراتهم، وذلك لعدم توافر أماكن فارغة لركن السيارة .

جراج آلي في مدينة نيويورك

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بناء علي ذلك قام بعض المطورين بالوصول الي حل، من خلال تطوير جراج وتحويلة الي جراج روبوتي في افخم المباني السكنية في مدينة نيويورك، ولكن هذا الجراج لن يستطيع احد أن يملك ركنه به إلا الأثرياء فقط، حيث يتراوح سعر تكلفة مكان الركنه الواحد من 300 الي 595 ألف دولار أمريكي" أي ما يعادل 1.1 مليون ريال ويصل الي 2.23 مليون ريال"، بالإضافة الي أن المالك سيقوم بدفع 150 دولار شهريا رسوم للصيانة.

جراج آلي في مدينة نيويورك


وفي ذلك السياق واوضح سيدادا أدريم، سمسار عقاري في فلوريدا قائلا : "بقدر ما يبدو الأمر جنونياً، فإن 300 ألف دولار لموقف سيارات يعتبر سعراً معقولاً في مدينة نيويورك".

جراج آلي في مدينة نيويورك

طريقة عمل الجراج الآلي في نيويورك  :

يذهب مالك السيارة الي الجراج ويقوم باستخدام تردد الراديو وبعدها يقوم بالضغط علي زر أرسال المنصة التي تقوم بنقل السيارة الي مكانها المخصص، وقبل نقل السيارة تقوم الكاميرا المتواجدة في الجراج بفحص السيارة قبل الدخول والتأكد بأن جميع أبوابها مغلقة وبعدها تذهب بها المنصة الي مكانها .

 

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