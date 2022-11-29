يستخدمون دراجة نارية.. سقوط عصابة خطف متعلقات المواطنين بالشيخ زايد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من مرتكبى جرائم السرقات بكافة أنواعها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب "خطف متعلقات المواطنين وحقائب السيدات" بإستخدام (دراجة نارية) متخذان من دائرة قسمى شرطة (أول وثان أكتوبر) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. حال إستقلالهما (دراجة نارية " بدون لوحات معدنية ") قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (8) وقائع سرقة متنوعة ، وبإرشادهما أمكن ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية وتخلصهما من المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليهم ، وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.