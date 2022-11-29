عرض فيلم "أنا لحبيبي" لياسمين رئيس في يناير

نشرت النجمة ياسمين رئيس على حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة من كواليس تصوير أحدث أفلامها السينمائية أنا لحبيبي، والمقرر إطلاقه في شهر يناير

وعلقت ياسمين على الصور "أنا ليلى.. أنا بخاف أبقى لوحدي، استنوا ليلى في فيلم أنا لحبيبي قريبًا" #جارة_القمر، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول شخصية ليلى التي تعيش قصتي حب.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة الفيلم كلًا من كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.

وقد عرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.

وأعلنت ياسمين مؤخرًا عن خوضها السباق الرمضاني 2023 بمسلسل بابا المجال للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل ملوك الجدعنة.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر أكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسلها الأحدث 60 دقيقة والذي عُرض حصريًا على منصة شاهد vip، شاركت في موسم الرياض بأولى تجاربها المسرحية بـ أحفاد ريّا وسكينة، كما انطلق لها مؤخرًا فيلمي قمر 14 وخطة مازنجر.