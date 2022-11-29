ضبط 33 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة قسمى شرطة "أول وثان أسيوط ".

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (33) قطعة سلاح نارى عبارة عن (5 بنادق آلية- 4 بنادق خرطوش- طبنجة - 23 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) بحوزة (29 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية") و ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كميات متنوعة من المواد المخدرة) بحوزة 25متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ (961) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام،