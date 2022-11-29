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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تستضيف دورة إعداد المدربين في عمليات دعم السلام.. صور

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

 اختتمت فعاليات دورة "إعداد المدربين للتدريب الشرطى السابق للإنتشار بعمليات دعم السلام للقوة الأفريقية الجاهزة" والتى عقدت خلال الفترة من" 12حتى 24 نوفمبر الجارى" بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا بمشاركة عدد (22 ) من الكوادر الوطنية والأجنبية من عدد (9) دول أفريقية هذا إلى جانب خبراء التدريب من ضباط الشرطة المصريين ومسئولى التدريب الشرطى بمفوضية الإتحاد الإفريقى.

وإستهدفت الدورة توحيد المفاهيم التدريبية لمرحلة ما قبل الإنتشار بهدف تنمية وبناء قدرات الكوادر الشرطية العاملة فى مجال التدريب السابق للإنتشار بمهام دعم السلام الإفريقية لتحقيق الأمن والسلم المستدام فى إفريقيا.

  وشهدت فعاليات الدورة التدريبية إنعقاد عدة محاضرات وحلقات نقاشية إتسمت بالعمل الجماعى وتبادل الخبرات حـول عـدد مـن الموضوعات والمحاور الخاصة بعمل المكون الشرطى فى مهام دعم السلام ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من السيناريوهات العملية والمحاكاة لواقع العمل فى مهام دعم السلام الميدانية.

وشارك فى حفل ختام الدورة التدريبية ممثلى مفوضية الإتحاد الإفريقى وقد ألقى اللواء/ كبير معلمى كلية التدريب والتنمية - كلمة هنأ خلالها المشاركين ، موجهاً الشكر لمسئولى مفوضية الإتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا ومعهد الدراسات الأمنية على تعاونهم الصادق مع المركز والذى توج بنجاح الدورة التدريبية وتحقيقها للأهداف المرجوة منها متمنياً للمشاركين التوفيق فى أداء رسالتهم السامية فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأشاد ممثلو مفوضية الإتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا بما تضمنته فعاليات الدورة التدريبية من محاضرات ومناقشات مثمرة ، فضلاً عن التنظيم المتميز لها والإمكانيات التعليمية والتدريبية واللوجستية المتطورة التى يتمتع بها المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بالأكاديمية.  

يأتي ذلك فى ضوء الدور البارز لأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية المصرية لتأهيل وتدريب ورفع قدرات الكوادر الأمنية على الصعيد الإقليمى والدولى

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مفوضية الاتحاد الأفريقي الاتحاد الافريقي اكاديمية الشرطة الدراسات المركز المصري شمال إفريقيا

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