قلق كبير.. تداعيات حرب أوكرانيا تثير الذعر في روسيا

قال إعلامي كبير موالي للكرملين إن النخبة الروسية يجب ألا تخشى مواجهة محاكمة في لاهاي بشأن تصرفات موسكو في أوكرانيا.

وبررت مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير شبكة “آر تي” التلفزيونية، التي تروج لخطط الكرملين، استمرار القصف الروسي لأوكرانيا بأنه "الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به في هذا الموقف".

وقالت لمذيع قناة روسيا -1 فلاديمير سولوفيوف: "الله يعلم أننا لم نرغب في ذلك"، كما أشارت إلى النقاد الآخرين ومن هم في السلطة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الروسية كانت ضرورية نظرًا لأن أوكرانيا "تستعد للاستيلاء على شبه جزيرة القرم" التي ضمتها في عام 2014.

وقالت مارجريتا سيمونيان، المسؤولة عن الدعاية في الكرملين، للتلفزيون الروسي الرسمي إن من هم في السلطة في روسيا يجب ألا يخشوا الملاحقة القضائية في لاهاي.

وأضافت: "نحن طيبون ومهذبون وفي بعض الأحيان وديعين"، مستهدفة أولئك "في دوائر عالية جدًا يخشون تسمية الأشياء كما هي بسبب ما قد يعتقده الناس هناك."

وقالت، قبل أن تشرح ما تعنيه بعبارة "هناك"، مضيفة: "لا ينبغي أن نهتم كثيرًا بما سيفكرون فيه هناك. يجب على الأشخاص الذين يخافون من لاهاي أن يخافوا بدلاً من ذلك، من الخسارة والإذلال والخيانة لشعبك".