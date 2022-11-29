عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع لوزراء مجموعة السبع حول تحقيقات جرائم الحرب بأوكرانيا

أوروبا تواصل دعم
أوروبا تواصل دعم أوكرانيا

 

تستضيف ألمانيا اجتماعًا لوزراء العدل بشأن تكثيف التحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة دي دبليو.


ويحضر وفد من أوكرانيا اجتماع وزراء العدل من دول مجموعة السبع اليوم الثلاثاء في برلين لمناقشة تحسين التعاون في التحقيقات في جرائم الحرب .

قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن الهدف في المقام الأول هو التعاون في تأمين الأدلة وتجنب ازدواجية العمل.

على سبيل المثال ، لا ينبغي أن يُطلب من الضحايا الذين يدلون بشهاداتهم الإدلاء بشهاداتهم حول تجاربهم المؤلمة أكثر من مرة.

وأضاف بوشمان أن الاجتماع يبعث برسالة مفادها "جرائم الحرب يجب ألا تمر دون عقاب".

وتضغط أوكرانيا من أجل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جرائم الحرب الروسية ، حيث أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه منفتح على الفكرة.

تتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع حتى نهاية العام ، وستتولى اليابان هذا الدور في عام 2023.

ومن المقرر أن تجري محادثات مجموعة السبع بين وزراء الخارجية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الرومانية بوخارست.


من ناحية أخرى، قال رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن الحلف لن يتراجع عن دعمه لكييف حيث يجتمع وزراء خارجية الحلف في بوخارست لمناقشة المزيد من المساعدات لأوكرانيا خلال الشتاء.

في كلمة افتتاحية ، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن أوكرانيا لا يمكن أن تحصل على شروط مقبولة إلا إذا كانت تريد التقدم في ساحة المعركة.

وقال : "الناتو سيواصل دعمه لأوكرانيا طالما استغرق الأمر. لن نتراجع".

من المتوقع أن يناقش الوزراء دعمًا إضافيًا في أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقبل الاجتماع ، قال ستولتنبرج إن موسكو تحاول استخدام الشتاء "كسلاح حرب ضد أوكرانيا" ، مضيفًا أن حلفاء الناتو وأوكرانيا "بحاجة إلى الاستعداد لمزيد من الهجمات".

يأتي ذلك، فيما يقول مسؤولون إقليميون إن أربعة صواريخ روسية ضربت مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو إن مرافق الإنتاج التابعة لـ "شركة خاصة" تضررت بشدة في الهجوم.

وقال ريزنيشنكو إن حريق اندلع نتيجة الضربات الصاروخية لكنه أخمد منذ ذلك الحين. وأضاف أنه لم تقع إصابات.

وذكر ريزنيشنكو إن بلدة نيكوبول التي تقع إلى الجنوب على نهر دنيبرو تعرضت أيضا للقصف.

 

الخارجية أوكرانيا اليابان موسكو قصف الناتو المانيا الضحايا تحقيقات جرائم برلين جرائم الحرب بوخارست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

خاتم ألماس.. إحالة الفنانة ليلى غفران للمحاكمة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

حقيقة تنحى الرئيس الثاني بالعالم.. لماذا تتخوف الصين من بداية العام المقبل؟

أجواء فاسدة بين بولندا وألمانيا والسبب صواريخ باتريوت

بالخط الساخن.. مسئول أمريكي يكشف عن الاتصال الوحيد بين واشنطن وروسيا

مساعدة أمريكية عاجلة لأوكرانيا لإنقاذها من الشتاء القارس.. واشنطن تعلن التفاصيل اليوم

إيران: متشائمون من نتائج محادثات إحياء الاتفاق النووي

روسيا تهين قوة أوروبا الدفاعية والاتحاد يحاول إيجاد الحلول.. تفاصيل

إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي للقيام بخطوة واحدة كبرى لهزيمة روسيا

معاقبة ميتا بقيمة 275 مليون دولار في أوروبا.. التفاصيل

ترشيحاتنا

طارق شكري لصدى البلد: القطاع العقاري يمر بمرحلة صعبة وزيادة الأسعار 15%

التموين: صرف 100% من مقررات نوفمبر.. وثبات أسعار السلع خلال ديسمبر

التعليم تحتفل بتكريم الفائزين في مسابقة «اكتشف التاريخ» على مستوى الجمهورية

بالأسماء.. الأوقاف: اعتماد 16 خطيب مكافأة جديدًا من خريجي المراكز الثقافية

الأمم المتحدة تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم

أبو الغيط في يوم التضامن مع فلسطين: نُحيي أحرار العالم الذين انحازوا للعدل وندعو كافة الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة .. شاهد

تقلل مخاطر السرطان.. أطعمة رخيصة الثمن يتجاهلها الكثيرون

هاجم ميسي وكأس العالم.. بماذا أفتي يونس مخيون ورد دار الإفتاء؟

طفل يواجه صعوبة فى المشي بسبب نقص فيتامين ب 12

فيديو

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل مرضها وحالتها الصحية "فيديوجراف"

أحدث ظهور لها.. شاهد| مي نور الشريف في عيد ميلاد والدتها بوسي

سقوط أمطار بهذه المناطق.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة في سعر الدولار والذهب يواصل الارتفاع| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ