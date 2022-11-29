اجتماع لوزراء مجموعة السبع حول تحقيقات جرائم الحرب بأوكرانيا

تستضيف ألمانيا اجتماعًا لوزراء العدل بشأن تكثيف التحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة دي دبليو.



ويحضر وفد من أوكرانيا اجتماع وزراء العدل من دول مجموعة السبع اليوم الثلاثاء في برلين لمناقشة تحسين التعاون في التحقيقات في جرائم الحرب .

قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن الهدف في المقام الأول هو التعاون في تأمين الأدلة وتجنب ازدواجية العمل.

على سبيل المثال ، لا ينبغي أن يُطلب من الضحايا الذين يدلون بشهاداتهم الإدلاء بشهاداتهم حول تجاربهم المؤلمة أكثر من مرة.

وأضاف بوشمان أن الاجتماع يبعث برسالة مفادها "جرائم الحرب يجب ألا تمر دون عقاب".

وتضغط أوكرانيا من أجل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جرائم الحرب الروسية ، حيث أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه منفتح على الفكرة.

تتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع حتى نهاية العام ، وستتولى اليابان هذا الدور في عام 2023.

ومن المقرر أن تجري محادثات مجموعة السبع بين وزراء الخارجية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الرومانية بوخارست.



من ناحية أخرى، قال رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن الحلف لن يتراجع عن دعمه لكييف حيث يجتمع وزراء خارجية الحلف في بوخارست لمناقشة المزيد من المساعدات لأوكرانيا خلال الشتاء.

في كلمة افتتاحية ، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن أوكرانيا لا يمكن أن تحصل على شروط مقبولة إلا إذا كانت تريد التقدم في ساحة المعركة.

وقال : "الناتو سيواصل دعمه لأوكرانيا طالما استغرق الأمر. لن نتراجع".

من المتوقع أن يناقش الوزراء دعمًا إضافيًا في أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقبل الاجتماع ، قال ستولتنبرج إن موسكو تحاول استخدام الشتاء "كسلاح حرب ضد أوكرانيا" ، مضيفًا أن حلفاء الناتو وأوكرانيا "بحاجة إلى الاستعداد لمزيد من الهجمات".

يأتي ذلك، فيما يقول مسؤولون إقليميون إن أربعة صواريخ روسية ضربت مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو إن مرافق الإنتاج التابعة لـ "شركة خاصة" تضررت بشدة في الهجوم.

وقال ريزنيشنكو إن حريق اندلع نتيجة الضربات الصاروخية لكنه أخمد منذ ذلك الحين. وأضاف أنه لم تقع إصابات.

وذكر ريزنيشنكو إن بلدة نيكوبول التي تقع إلى الجنوب على نهر دنيبرو تعرضت أيضا للقصف.