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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفضت مساعدتها.. قرار جديد من بولندا يصدم أوكرانيا

أوكرانيا وبولندا
أوكرانيا وبولندا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، إن وارسو لن تمنح أوكرانيا أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.

وقال مورافيكي ردا عليى سؤال من الصحفيين، إن أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت، التي ستصل إلى بولندا قريبًا، ستعمل على حماية سماء بولندا". 

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية  إجراء مناقشة مع حلفاء بولندا بشأن اقتراح نشر أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات في غرب أوكرانيا.

وفي وقت سابق، رفضت ألمانيا طلب بولندا بإرسال بطاريات الصواريخ "باتريوت" إلي أوكرانيا، متذرعة بأن هذا الطلب بحاجة لمناقشات داخل حلف الناتو.

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وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم الخميس، إن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، رفضت طلب نظيرها البولندي ماريوس بلاشتشاك، وضع أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت التي وعدت بها وارسو ليس في بولندا، وإنما في غربي أوكرانيا.

وقالت لامبرخت، إن صواريخ باتريوت جزء من نظام الدفاع الجوي الشامل لحلف الناتو، ومن أجل استخدامها خارج أراضي الحلف، فإن هناك حاجة لإجراء مناقشات داخل الناتو".

أوكرانيا صواريخ باتريوت بولندا الحكومة الألمانية

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