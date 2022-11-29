موقع فرنسي: مبابي يتفوق على 9 دول مشاركة في كأس العالم

أفادت شركة "أوبتا" البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية اليوم /الثلاثاء/ بأن مهاجم منتخب فرنسا الشاب كيليان مبابي صاحب الـ23 عاما يتفوق على 9 دول مشاركة في مونديال كأس العالم "قطر 2022" من حيث عدد الكرات المسددة في منطقة الخصم.

وذكر موقع "ماكسي فوت" الفرنسي نقلا عن "أوبتا" أن مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والذي شارك في 61 مباراة دولية وسجل 31 هدفًا سدد 28 كرة في منطقة الخصم خلال مباراتي المنتخب الفرنسي أمام أستراليا والتي فاز بها بنتيجة (4-1) وأمام الدنمارك والتي حقق فيها الانتصار بهدفين مقابل هدف وحيد وذلك في إطار الجولتين الأولى والثانية لمنافسات المجموعة الرابعة بالمونديال.

ولفت إلى أن اللاعب الفرنسي تفوق على لاعبي 9 دول مشاركة في البطولة العالمية وهي كوستاريكا وقطر والمغرب وأستراليا وهولندا والمكسيك وغانا وسويسرا وبلجيكا.

مع هدفه في مباراة فرنسا الأولى ضد أستراليا وهدفيه ضد الدنمارك في الجولة الثانية ، وصل نجم باريس سان جيرمان إلى سبعة أهداف ليصبح هداف المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم.

وسجل كيليان مبابي هدفا في مرمى أستراليا في الجولة الأولى وهدفي فوز "الديوك" على الدنمارك في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة ، وبات ثاني لاعب فرنسي يسجل في 3 مباريات كأس العالم متتالية بعد جوست فونتين الذي سجل في 6 مباريات متتالية في 1958.

وتأهل منتخب فرنسا حامل لقب كاس العالم 2018 في روسيا إلى دور الـ16 في مونديال قطر بعد أن ارتفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة ، تلاه المنتخب الاسترالي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم الدنمارك في المركز الثالث بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن تونس صاحبة المركز الرابع.