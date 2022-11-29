عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع فرنسي: مبابي يتفوق على 9 دول مشاركة في كأس العالم

صدى البلد

أفادت شركة "أوبتا" البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية اليوم /الثلاثاء/ بأن مهاجم منتخب فرنسا الشاب كيليان مبابي صاحب الـ23 عاما يتفوق على 9 دول مشاركة في مونديال كأس العالم "قطر 2022" من حيث عدد الكرات المسددة في منطقة الخصم.

وذكر موقع "ماكسي فوت" الفرنسي نقلا عن "أوبتا" أن مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والذي شارك في 61 مباراة دولية وسجل 31 هدفًا سدد 28 كرة في منطقة الخصم خلال مباراتي المنتخب الفرنسي أمام أستراليا والتي فاز بها بنتيجة (4-1) وأمام الدنمارك والتي حقق فيها الانتصار بهدفين مقابل هدف وحيد وذلك في إطار الجولتين الأولى والثانية لمنافسات المجموعة الرابعة بالمونديال.

ولفت إلى أن اللاعب الفرنسي تفوق على لاعبي 9 دول مشاركة في البطولة العالمية وهي كوستاريكا وقطر والمغرب وأستراليا وهولندا والمكسيك وغانا وسويسرا وبلجيكا.

مع هدفه في مباراة فرنسا الأولى ضد أستراليا وهدفيه ضد الدنمارك في الجولة الثانية ، وصل نجم باريس سان جيرمان إلى سبعة أهداف ليصبح هداف المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم.

وسجل كيليان مبابي هدفا في مرمى أستراليا في الجولة الأولى وهدفي فوز "الديوك" على الدنمارك في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة ، وبات ثاني لاعب فرنسي يسجل في 3 مباريات كأس العالم متتالية بعد جوست فونتين الذي سجل في 6 مباريات متتالية في 1958.

وتأهل منتخب فرنسا حامل لقب كاس العالم 2018 في روسيا إلى دور الـ16 في مونديال قطر بعد أن ارتفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة ، تلاه المنتخب الاسترالي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم الدنمارك في المركز الثالث بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن تونس صاحبة المركز الرابع.

أوبتا الإحصائيات الرياضية مونديال كأس العالم قطر 2022 مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

حالة وفاة و15 إصابة.. الصور الأولى لـ حادث انقلاب ميكروباص بترعة في قنا

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

إلغاء رحلات جوية وتجهيز ملاجىء.. انفجار أكبر بركان في العالم بهاواي.. فيديو

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بشرى سارة.. اعرف موعد رفع الحد الأدني لـ المعاشات

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

ترشيحاتنا

السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية غينيا الاستوائية

فنانة شهيرة باكية: جارنا مدمن المخدرات قتل والدتي

مناورات عسكرية ضخمة.. كيف تستعد أمريكا وإسرائيل لضرب منشآت إيران النووية؟

المريلة غرقت.. تفاصيل حزينة بحادث انقلاب ميكروباص حضانة بترعة الأربعين في قنا

هولندا تتقدم على قطر بهدف بالشوط الأول في كأس العالم

رئيس الوزراء يتابع توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل والزمر.. هنود يرقصون فرحا بقدوم القطار.. شاهد

أسرع طريقة لخسارة الوزن.. مشروب شهير مفعوله أقوي من أدوية الرجيم

هذه المشاعر تدمر القلب وتسبب الموت .. اكتشفها

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضاً تقديمياً للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة

فيديو

كنت خجولة ومنطوية.. ريهام عبد الغفور تكشف سبب تحول شخصيتها بالسنوات الأخيرة

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضاً تقديمياً للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة

أشرف عبد الباقى يوضح صعوبة المسرح عن السينما والتلفزيون

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

اﻟﻤﺰﻳﺪ