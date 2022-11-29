جامعة المنصورة: تفعيل دور لجنة الأزمات والكوارث لمتابعة أعمال الصيانة استعدادا لفصل الشتاء

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم 593 برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، حيث بدأت الجلسة بتقديم خالص الشكر والتقدير الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة السابق، على جهوده المتميزة فى سبيل الارتقاء بالجامعة وتم تكريم الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقديم درع الجامعة تقديرا لجهوده خلال فترة توليه منصب القائم بعمل رئيس الجامعة، كما تم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة تنمية الوعي والانتماء الوطني لدى الطلاب، وعقد اللقاءات الحوارية والندوات الثقافية حول القضايا الوطنية التي تحتاج إلى توعية مُجتمعية والمتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التي تُجري خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المُقبل وتشجيع الطلاب على المُشاركة الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الطلابية و التأكيد على تشجيع الباحثين على إعداد البحوث العلمية التي تستهدف دعم قضية تغيرات المناخ وإيجاد حلول لهذه القضية العالمية.



أشار إلى ضرورة مشاركة الجامعة فى تنظيم فعالية كل شهر بأحد الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية يشارك فيها كافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد بهذه الأقاليم، وتتناول هذه الفعالية التحديات التي تواجه هذا الإقليم، مع مشاركة جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة والجامعات البريطانية في تلك الفعاليات وكذلك تنظيم فعاليات مختلفة تتعلق بقضايا المناخ وأهميتها.

كما تم خلال الجلسة التأكيد على بعض النقاط ذات الأهمية التي تخص الشأن الجامعي، وذلك للتأكيد على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي و التوجيه لدى عمداء كليات (التربية - التربية النوعية - التربية للطفولة المبكرة - الآداب- كلية التربية الرياضية) بضرورة الإعلان للطلاب بسرعة الانتهاء من متطلب التخرج بمحو أمية عدد من المواطنين المحددين بقرارات مجالس الجامعة السابقة.



كذلك التأكيد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والنشر الدولي محلياً ودولياً بكافة العلوم الطبية والهندسية والزراعية والإنسانية والاجتماعية وضرورة دعم الباحثين من ذوي القدرات الخاصة وتذليل كافة المعوقات لهم.



وأيضا تفعيل دور لجنة الأزمات والكوارث بكليات الجامعة لمتابعة كافة أعمال الصيانة استعداداً لفصل الشتاء.



كما وافق المجلس على إعفاء عدد 3 طلاب مسجلين بدرجة الماجستير والدكتوراه من دورات التويفل و ICDL والتحول الرقمى وسداد رسوم تحسين الخدمة التعليمية المقررة نظراً لظروفهم الصحية.



ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين كلية الصيدلة ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية وإتفاقية التعاون بين كلية الحقوق ممثلة فى العيادة القانونية والوكالة الفرنكفونية.

ووافق المجلس على منح الدكتورة وفاء سلامة علي المتفرغ بقسم الكيمياء بالكلية- درجة الدكتوراه في العلوم (D.Sc) الكيمياء العضوية و منح الدكتور أحمد توفيق إبراهيم المتولي بالمركز القومي للبحوث- درجة الدكتوراه في العلوم (D.Sc) العلوم البيئية.



ومنح 6 أعضاء هيئة تدريس لقب أستاذ بكليات الطب ، طب الأسنان ، الزراعة و منح عدد 23 عضو هيئة تدريس لقب أستاذ مساعد بكليات الطب ، الصيدلة، الهندسة، العلوم، التربية الرياضية، الزراعة، التمريض،التربية النوعية وتعيين عدد 15 مدرس مساعد بوظيفة مدرس بكليات الطب ، طب الأسنان، الطب البيطرى، العلوم ، الحقوق ، الطفولة المبكرة ومنح اللقب العلمي لوظيفة استشاري مساعد بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية وتعيين زميل بقسم أمراض الأسماك بالمستشفى البيطري التعليمي بشها.