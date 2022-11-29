إيهاب توفيق يروج لـ أغنيته الجديدة غلطان عبر إنستجرام

روج الفنان إيهاب توفيق لـ أغنيتة الجديدة غلطان عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر إيهاب البوستر الخاص بالأغنية عبر صفحتة، وكتبت"إنتظروا أغنية #غلطان | قريباً".

وفي سياق آخر أحيى إيهاب توفيق أول حفلاته في كندا وأمريكا يوم 21 أكتوبر الماضي، في جورجيا، وقدم خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة الذى يحبها الجمهور.

يذكر ان آخر اعمال الفنان إيهاب توفيق أغنية "باشا"، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وتم طرحها منذ عدة شهور.

كليب أغنية "باشا" من إخراج عادل سرحان وكلمات محمد شكري وألحان بينو، وتوزيع مانسى.