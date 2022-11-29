عرض الفكرة بقمة المناخ.. الغطاس أحمد جبر: أقوم باستزراع الشعب المرجانية لهذا السبب

كشف الغطاس أحمد جبر، تفاصيل أول مشروع استزراع للشعب المرجانية، قائلا:" عرضت فكرة المشروع في قمة المناخ شرم الشيخ كوب 27".

وقال أحمد جبر في حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: "الشعب المرجانية لها دور حيوي في الحفاظ على التنوع اليبيولوجي ويتم استخراج أدوية لعلاج السرطان منها، كما تمنع تآكل الشواطئ".

وأضاف أحمد جبر: "الشعب المرجانية لها دور أساسي في الحفاظ على نسبة الأكسجين المتواجدة على كوكب الأرض".

وتابع أحمد جبر: "بعض الشعب المرجانية قد تحتاج إلى سنوات كثيرة كي تكبر سنتيمتر واحد وهناك شعب مرجانية تنمو بشكل سريع جدا“، مضيفا: ”نقوم باستزراع الشعب المرجانية في البيئة بتاعتها، وأقوم باستزراع الشعب بطريقة عضوية وهي أول طريقة تطبق في أفريقيا".

وأكمل أحمد جبر: "ننشئ مشتل من الصخور الأرجونية أو الشعب المرجانية الميتة في البحر قبل الاستزراع ثم نقوم بإجراء عملية إنقاذ للشعب المرجانية المكسورة للحفاظ عليها وذلك في البحر ونعمل في عمق من 3 لـ 6 أمتار لأننا في حاجة إلى ضوء الشمس أيضا".