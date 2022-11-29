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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عرض الفكرة بقمة المناخ.. الغطاس أحمد جبر: أقوم باستزراع الشعب المرجانية لهذا السبب

استزراع الشعب المرجانية
استزراع الشعب المرجانية

كشف الغطاس أحمد جبر، تفاصيل أول مشروع استزراع للشعب المرجانية، قائلا:" عرضت فكرة المشروع في قمة المناخ شرم الشيخ كوب 27".

 

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وقال أحمد جبر في  حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: "الشعب المرجانية لها دور حيوي في الحفاظ على  التنوع اليبيولوجي ويتم استخراج أدوية لعلاج السرطان منها، كما تمنع تآكل الشواطئ".

 

وأضاف أحمد جبر: "الشعب المرجانية لها دور أساسي في الحفاظ على نسبة الأكسجين المتواجدة على كوكب الأرض".

 

وتابع أحمد جبر: "بعض الشعب المرجانية قد تحتاج إلى سنوات كثيرة كي تكبر سنتيمتر واحد وهناك شعب مرجانية تنمو بشكل سريع جدا“، مضيفا: ”نقوم  باستزراع الشعب المرجانية في البيئة بتاعتها، وأقوم باستزراع الشعب بطريقة عضوية وهي أول طريقة تطبق في أفريقيا".

 

وأكمل أحمد جبر: "ننشئ مشتل من الصخور الأرجونية أو الشعب المرجانية الميتة في البحر قبل الاستزراع ثم نقوم  بإجراء عملية إنقاذ للشعب المرجانية المكسورة للحفاظ عليها وذلك في البحر  ونعمل في عمق من 3 لـ 6 أمتار لأننا في حاجة إلى ضوء الشمس أيضا".

أحمد جبر غطاس الشعب المرجانية الشعب اخبار التوك شو

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