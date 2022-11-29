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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة عوض أحدث المُنضمين لـ"لآخر نفس" ضمن مسلسل "حدث بالفعل"

جميلة عوض
جميلة عوض

تعاقدت الفنانة جميلة عوض، لحكاية "لآخر نفس" وذلك ضمن احداث مسلسل حدث بالفعل ومن المقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة .


الحكاية إخراج هشام الرشيدى،  والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن.

وكان قد انتهي صناع حكاية "لو بعد حين" بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا وإسلام حافظ وعدد من الفنانين.


العمل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

الفنانة جميلة عوض جميلة عوض هشام الرشيدي دينا الشربيني شيرين رضا

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