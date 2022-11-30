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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان.. الستجيل بالدورة التدريبية لترجمة الوثائق التركية القديمة.. عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، عن بدء الحجز في دورة مهارات فك وترجمة الوثائق التركية القديمة (العثمانية).

و تأتي هذه البرامج التدريبية من اهتمام كلية الآداب بتنظيم تلك الدورات التدريبية من خلال مركز اللغات،  و يأتى ذلك من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية،  وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، والمساهمة فى تحسين الأداء.

وقد أفاد الدكتور شادى الكردى مدير المركز أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى.

وعلى الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات وسوف يتم اعلان المواعيد فور اكتمال العدد وللاستفسار من خلال صفحة المركز

جدير بالذكر انه قام طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ، بعمل ورشة عمل للصيانة الشاملة بالكلية ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، في إطار إيمان طلاب الدفعة الخامسة ببرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ، أن الكلية هي منزلهم الثاني وشعورهم بالولاء والانتماء  لها ، فبقدر حبهم بقدر عطائهم البناء لها .

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي، أن الورشة جاءت بهدف المحافظة على مقدرات الكلية وإعادة صيانة الأجهزة المُعطلة مثل ( المراوح - التكييفات – الكهرباء وتركيب كشافات جديدة لإضاءة جميع  الاماكن وتزيين الحوائط والجدران  بالزخرفة المميزة – إصلاح الكراسي ).

العملية التعليمية الدورات التدريبية كلية الاداب التنمية المهنية Jobs Education

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