عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أوقاف الجيزة: للإنسان حقوق على جاره يجب الوفاء بها وعدم التقصير فيها

صدى البلد

انطلقت فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الدعوي بمسجد (الاستقامة - بمحافظة الجيزة) اليوم الثلاثاء 29/ 11/ 2022م تحت عنوان: "حقوق الزمالة والجوار"، حاضر فيه الدكتور عبد الفتاح غنيمة الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، وقدم له الأستاذ/ فوزي عبد المقصود المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ/ محمود محمد الخشت قارئًا، والمبتهل/ كمال أبو عرب مبتهلا، وبحضور الدكتور/ أحمد أبو طالب مسئول الثقافة والإرشاد بمديرية أوقاف الجيزة، وجمع غفير من رواد المسجد.


وفي كلمته أكد الدكتور عبد الفتاح غنيمه أن تعاليم الإسلام جاءت تدعو إلى ما فيه خير البلاد والعباد، والعمل على التآلف والترابط، و الأمر بالإحسان إلى الجار والوفاء والاحترام والتكافل  والحب قال (صلى الله عليه وسلم): "ما زال جبريلُ يوصيني بالجارِ حتَّى ظننتُ أنه سيورِّثُه"، مبينًا  أن جبريل (عليه السلام) كرر الوصية بالجار، وهو القريب من الدار، قريبًا كان أو أجنبيًّا، مسلمًا كان أو غير مسلم، وذلك بالإحسان إليه، ورعاية ذمته، والقيام بحقوقه، ومواساته في حاجته، والصبر على أذاه، ولكثرة ما أوصى جبريل (عليه السلام) بالجار، ظن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الله (عز وجل) سيشرك الجار في ميراث جاره، مختتمًا حديثه بأن من حقوق الزمالة والجوار بث روح التعاون المثمر، مع المحافظة على الحوار البناء الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.


وفي كلمته أكد الدكتور/ السيد مسعد أن الإحسان إلى الجار وإكرامه من الإيمان قال (صلى الله عليه وسلم): "مَن كان يُؤمنُ بالله واليوم الآخر؛ فليُكرم جارَه"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "من كان يُؤمن بالله واليومِ الآخِر فليُحسِن إلى جاره"، مشيرًا إلى أن الجوار الذي تعارف عليه الناس هو الجوار في المنزل الذي يعيش فيه الإنسان وهذا مفهوم قاصر،  مبينًا أن الجوار العام يشمل من يجاورك  في دارك، ومن يجاورك في العمل، أو المتجر، أو المسجد، أو الطريق، وكل من يليك في البلدة التي تعيش فيها وما يجاورها.

كما أشار إلى أن  للجار على جاره حقوقا يجب الوفاء بها، وعدم التقصير فيها والتماطل في أدائها، ويتفاوت الجيران في استحقاق هذه الحقوق زيادة ونقصانا لاختلاف الروابط والعلاقات الزائدة على هذه الرابطة فإن من الجيران من له حق واحد، ومنهم من له حقان، ومنهم من له ثلاثة حقوق.

كما بين أن المحافظة على حق الجار عبادة حيث قرن الله (عز وجل) عبادته بالإحسان للجار فقال (سبحانه): "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا"،  مختتمًا حديثه بأن إيذاء الجار من الكبائر، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ" قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد إغلاق مطلع الصحراوي لـ الطريق الدائري.. اعرف البدائل| خدمات

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

قناة مفتوحة تذيع مباراة إنجلترا وويلز في كأس العالم قطر 2022.. اعرف التردد

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

ترشيحاتنا

لا يجرؤان على معاقبة موسكو.. أمريكا وأوروبا تعتمدان على النووي الروسي| تفاصيل

الصحة توجه رسالة عاجلة للأمهات لحماية التلاميذ من الفيروس المخلوي

بعد إغلاق مطلع الصحراوي لـ الطريق الدائري.. اعرف البدائل| خدمات

بورصة السيارات .. أسعار كيا سبورتاج الجديدة في مصر

تقاوم 30 نوع دواء.. البكتيريا الخارقة تنتشر بسبب المضادات الحيوية| الصحة تحذر

روسيا: حلف الناتو يجب أن يتوب أمام الإنسانية.. ويتم حله ككيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان ملفت ..زوجة محمد زيدان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

بعد الجلسة الأخيرة.. صور غريبة وضعت محمد صلاح فى مأزق

اوعي تتكسفي.. أجرأ إطلالات ابنة شقيقة إلهام شاهين| شاهد

فيديو

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

تحذير مهم من استخدام هذا الدواء لعلاج فيروس التنفسي المخلوي.. تغطية خاصة

تحتضن رجلا من الخلف في ملهى ليلي .. لماذا ثار الجمهور ضد اللبنانية نادين نجيم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ