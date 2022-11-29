مباحثات بين أرمينيا وفرنسا في قضايا الأمن الإقليمي

التقى أمين مجلس الأمن الأرميني أرمين جريجوريان، اليوم الثلاثاء، مع مستشارة أوروبا القارية وتركيا لمكتب الرئيس الفرنسي إيزابيل دومون، والرئيس الفرنسي المشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا برايس روكوفيل في العاصمة الفرنسية باريس لبحث قضايا الأمن الإقليمي.

وأفادت وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية بأن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول عدد من القضايا المطروحة على الساحة الأمنية الدولية والإقليمية، مُضيفة أن أمين مجلس الأمن أكد من جديد استعداد أرمينيا للمساهمة في ضمان البيئة الأمنية في المنطقة.

كما أشاد الجانبان بعلاقات التنمية الثنائية في مختلف القطاعات بين أرمينيا وفرنسا، والتي تكثفت في الآونة الأخيرة، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بهدف تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بحسب "أرمنبريس".

